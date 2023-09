Fiesta del Cine: cuándo es, qué películas se pueden ver y cómo comprar las entradas

La próxima semana se celebrará en toda España la conocida Fiesta del Cine, en la que en 326 cines del país las entradas estarán a 3,50 euros durante varios días. A continuación, te explicamos qué películas podrás ver, cuáles son los días en los que podrás disfrutar de precios reducidos y cómo comprar las entradas, así como las novedades de esta convocatoria.

Cuándo se celebra la Fiesta del Cine

La XXI edición de la Fiesta del Cine se celebrará en toda España los días lunes 2, martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de octubre. Durante esas cuatro jornadas, los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,50 euros por entrada.

Cómo comprar las entradas

La venta anticipada de entradas para Fiesta del Cine arrancó este miércoles, 27 de septiembre. Desde ayer, los espectadores ya pueden adquirir sus tickets tanto en Internet, en las webs de los cines y en las webs tradicionales de venta de entradas, como en las taquillas de todos los cines que celebren este evento.

Las entradas, como en cualquier otro pase, también se podrán adquirir en taquilla cuando se desee ir a ver la película, aunque cabe recordar que -debido a los precios reducidos- es probable que las entradas se agoten con facilidad.

Qué películas se pueden ver

Durante esos cuatro días los espectadores podrán ver películas como After. Aquí acaba todo, Barbie, CampeoneX, Carajita, El sol del futuro, El superviviente de Auschwitz, Falcon Lake, Gran Turismo, Jeanne Du Barry, Karnawal, La Monja II, La Ternura, La voz del sol, Los Mercenarios 4, Megalodon 2: La Fosa, Misión a Marte, Misterio en Venecia, Monstruo, Ninja Turtles: Caos Mutante, Oppenheimer, The Creator, The Equalizer 3, Vacaciones de Verano y Vida Perra, entre otras. Es decir, todas las cintas que se encuentren en ese momento en cartelera.

Novedades de esta edición

La principal novedad de esta nueva edición es que, a partir de ahora y para facilitar la participación de todos los públicos, no será necesario acreditarse previamente en la web oficial para disfrutar del evento que cuenta con la participación de 326 cines de toda España, que suman un total de 2.897 pantallas.