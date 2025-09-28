El famosísimo futbolista español que acaba de anunciar su boda: se casa con su novia tras 4 meses de relación
Un deportista muy conocido ha anunciado que pasará por el altar dentro de unos meses
El protagonista de nuestra noticia es Santiago Cañizares y está muy ilusionado
A sus 55 años, está convencido de que ha encontrado el amor verdadero
Después de cuatro meses de relación, el ex futbolista Santiago Cañizares ha anunciado que pasará por el altar para formalizar la relación que mantiene con su novia. No es la primera vez que celebra una boda, pero está convencido de que ha encontrado el amor verdadero y no le importa que haya pasado poco tiempo desde el primer encuentro que tuvo con su pareja actual. «Ya se puede decir, venga, va. Sí señor, me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer. Se llama Noemí», ha declarado en el programa de radio que presenta Juanma Castaño en Cope. Como todo el mundo sabe, Cañizares se ha centrado en su etapa de comentarista después de colgar las botas y ahora tiene más tiempo para disfrutar de su vida personal.
Santiago Cañizares lleva mucho tiempo siendo un rostro conocido y ha intentado que su faceta privada permanezca al margen de los medios. No obstante, en estos momentos está emocionado y quiere que todo el mundo sepa quién es su nuevo amor. «Ella es catalana, de Calella de Palafrugell», ha respondido en El partidazo de la Cope cuando le han pedido que aportase más datos al respecto. También ha explicado que el evento tendrá lugar en Valencia y que no ha dejado nada a la improvisación, así que será una fiesta por todo lo alto.
Antes de que empiecen ciertos comentarios, Cañizares ha admitido: «Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya». Cree que no es necesario esperar y defiende que el amor verdadero no entiende de fechas. Curiosamente, su boda coincide con un partido importante y abro meado diciendo que Manolo Lama debe elegir entre un acontecimiento u otro: «Espero que Manolo no vaya a Georgia para asistir a la boda». Con todo esto, podemos decir que el protagonista de nuestra noticia ha dejado atrás el mal momento que vivió cuando se separó de su última novia. No estaban casados, pero se comportaban como tal y la ruptura fue bastante dolorosa.
El disgusto de Cañizares
Santiago Cañizares debutó en los campos de fútbol de manera profesional en 1988 y con el paso del tiempo logró ganarse el corazón de mucha gente. Tal y como hemos adelantado en líneas anteriores, su intención siempre ha sido proteger su esfera sentimental, pero es una persona que genera mucho interés y poco a poco se han ido descubriendo datos al respecto. Ha estado casado en dos ocasiones, aunque una de las relaciones más importantes fue la que mantuvo con su última pareja, quien se esforzó al máximo por proteger su identidad y llevó a cabo una estrategia muy eficiente para no llamar la atención de la prensa.
El deportista estaba muy enamorado y decir adiós a este noviazgo supuso un duro golpe para él. «He terminado mi relación con la que para mí era mi mujer. Estoy viviendo un momento muy duro. Las cosas del amor son muy difíciles. No sé ni qué voy a hacer hoy mismo porque esto te deja muy tocado», comentó al respecto. Más adelante explicó que había perdido seis kilos y que se estaba enfrentando a una situación verdaderamente complicada porque pasaba mucho tiempo con su novia y ahora tendría que aprender a vivir sin ella. Por suerte, las sombras desaparecieron cuando conoció a Noemí, quien le enseñó que nunca hay que perder la esperanza ni la pasión.
El pasado sentimental de Cañizares
El antiguo portero del Valencia contrajo matrimonio por primera vez con Marina Conchello, con quien tuvo tres hijos. Aunque la pareja acabó tomando caminos distintos, ambos mantuvieron una relación cordial centrada en el bienestar de los niños. Años más tarde, en 2008, Cañizares pasó nuevamente por el altar, esta vez con la bailarina y modelo Mayte García, con la que formó una familia numerosa. De esta unión nacieron cuatro hijos, entre ellos Santi, cuya temprana pérdida a los cinco años debido a un tumor cerebral supuso uno de los episodios más dolorosos en la vida del exfutbolista.
A pesar de las rupturas, Cañizares siempre ha resaltado que sus hijos son su prioridad y que mantiene una buena relación con sus ex parejas, basada en el respeto y el cariño. Tras separarse de Mayte García, con quien compartió una etapa de gran felicidad y también de duros momentos, quiso dejar claro que habían intentado ser un ejemplo de convivencia, por eso iban a separarse en términos completamente amistosos. En sus propias palabras, lo importante no es la duración de las relaciones, sino la calidad de los vínculos que perduran. Con este nuevo paso hacia el altar, Cañizares se muestra decidido a comenzar una nueva etapa personal. A esta novia la ha conocido a través de las redes sociales, por eso nos preguntamos: ¿Tendrá más suerte ahora y esteremos delante de su amor definitivo?