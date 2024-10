El famosísimo cantante que tiene a sus fans muy preocupados: «No sé cuánto tiempo…»

El protagonista de esta noticia es conocido mundialmente. Elton John, uno de los nombres más icónicos de la música pop mundial, ha vuelto llamar la atención, pero esta vez no por su música, sino por unas declaraciones que han despertado preocupación entre sus millones de fans. Con 77 años y después de más de cinco décadas de carrera, el legendario cantante británico ha hecho comentarios sobre su futuro que han dejado a muchos con el corazón en la mano. «No sé cuánto tiempo me queda», ha expresado en una de sus últimas intervenciones públicas.

El intérprete de clásicos como ‘Rocket Man’ y ‘Your Song’ ha sido una figura primordial en el mundo de la música durante décadas, con su inigualable estilo, carisma y un catálogo de éxitos que ha marcado a varias generaciones. No obstante, sus últimas declaraciones han generado una gran inquietud entre sus seguidores. A lo largo de una entrevista realizada para un documental, reflexionó sobre su edad y la incertidumbre sobre lo que vendrá en los próximos años. «Piensas mucho más en tu mortalidad cuando llegas a mi edad», dijo con un tono que ha alarmado a muchos.

Este comentario fue recogido durante una charla íntima grabada en el vestuario del Dodger Stadium de Los Ángeles, un lugar simbólico en la carrera del cantante, ya que fue allí donde ofreció uno de sus conciertos más memorables en 1975. Aquel show, que reunió a más de 110.000 personas, fue un momento clave en su carrera y ahora, casi cinco décadas después, ha vuelto a ese espacio para compartir reflexiones profundas sobre su vida, su carrera y lo que depara el futuro.

¿En qué estado se encuentra Elton John?

El 2023 marcó un hito importante para Elton John, ya que concluyó su extensa gira de despedida ‘Farewell Yellow Brick Road’, la cual comenzó en 2018 y terminó en Estocolmo tras más de 330 conciertos en todo el mundo. Esta gira ha sido un último adiós a los escenarios, al menos en términos de grandes giras internacionales y ha sido muy emotiva tanto para él como para sus fans. En varias ocasiones, el británico ha expresado que está listo para dar un paso atrás y enfocarse en otros aspectos de su vida.

El cantante ha pasado por una serie de intervenciones médicas que lo han obligado a replantearse su estilo de vida. Entre los problemas más destacados se encuentran una cirugía de cadera y una operación de rodilla, además de un tratamiento contra el cáncer de próstata que enfrentó hace algunos años. Si bien ha logrado superar estos desafíos, parece que han dejado una huella en su visión de la vida y en cómo planea sus próximos años. «Es un recordatorio de que no somos eternos, y eso me hace pensar en lo que viene», comenta en su documental.

A pesar de la preocupación generada por sus comentarios, Elton John también ha dejado claro que se siente agradecido por todo lo que ha vivido y por el apoyo incondicional que ha recibido de sus seguidores. «Cada día es un regalo», afirma el cantante, reconociendo que después de una carrera tan extensa y exitosa, está en un punto de su vida donde desea aprovechar al máximo cada momento que le queda. Para él, la música siempre será una parte esencial de su vida, pero ahora busca equilibrar ese amor por el arte con el deseo de disfrutar de su familia.

El objetivo que tiene con sus hijos

Uno de los aspectos más importantes para Elton en esta etapa es su familia. Casado con David Furnish desde 2014 y padre de dos hijos, Zachary y Elijah, el cantante ha hablado abiertamente de su deseo de ser un padre más presente y de aprovechar al máximo el tiempo con sus hijos mientras crecen. A lo largo de los últimos años, ha repetido que uno de los motivos principales para retirarse de las giras es estar más cerca de su familia y ofrecerles un entorno más estable, lejos del frenético ritmo de vida que siempre ha acompañado a su carrera musical.

En el documental ‘Elton John: Never Too Late’, estrenado recientemente en el Reino Unido y proyectado por primera vez en el Festival de Cine BFI de Londres, el cantante se abrió de una manera que pocos esperaban. La citada serie ha dejado a los fans con muchas preguntas sobre el futuro de su ídolo. Elton ha confesado que esta etapa de su vida es la última en términos de grandes compromisos laborales. Aunque no se retirará completamente de la música, ha dejado claro que su prioridad ahora es mantener una vida más tranquila. «Seguiré haciendo discos y quizá organizando algún programa de radio, pero viajar y hacer giras te consume. A mi edad, ya es demasiado agotador».

Elton John hace saltar todas las alarmas

Las palabras del cantante sobre la «última etapa de su vida» han provocado que los medios especulen sobre su estado de salud y sobre cuántos años más de actividad pública podría tener por delante. Sin embargo, también ha sido claro al decir que, aunque esté alejándose de los grandes escenarios, su pasión por la música sigue tan fuerte como siempre. Aún quedan proyectos musicales en el horizonte, aunque la magnitud de esos trabajos será muy diferente de los gigantescos conciertos que solía ofrecer alrededor del mundo.

A lo largo de su carrera, Elton John ha sido una figura venerada en la música, no solo por su innegable talento, también por su capacidad para conectar con el público a nivel emocional. Esa es la razón por la que su entrevista no ha tardado en dar la vuelta al mundo.