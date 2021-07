Bernie Taupin es el compañero de composición de Elton John desde que ambos se juntaran años atrás. Taupin es quien se esconde detrás de las grandes letras de canciones como ‘Rocket Man’, ‘Tiny Dancer’ y ‘Don´t Go Breaking My Heart’.

Hace poco en una entrevista para The Guardian, Elton John habló sobre lo que habían conseguido dentro de la cultura gay en la música y el arte. Sin embargo Elton John dejó claro algo de una manera muy explícita: «No me veo a mí mismo como un artista gay».

Y para explicar sus palabras continuó diciendo: «En principio porque, ustedes saben, yo no escribo letras. No puedo escribir letras. Pero me encanta lo que hizo la cultura pop por la música gay, comenzando con nombres como los de Jimmy Somerville y Boy George».

Y seguía comentado que: «Si yo escribiera algo, cosa que no hago, sería muy crudo. Sonaría como: «Me gustaría chuparte la p… detrás del cobertizo de las bicicletas. ¡Y simplemente no hay mercado para eso!».

Pero ahí no queda eso, el intérprete de ‘Your Song’ ha seguido manifestando que él se queda lejos de ser un «performer gay» ya que sus actuaciones en directo suelen ser «demasiado elaboradas». Y tuvo ocasión de referirse a su época sobre su drogadicción a las drogas y al alcohol.

«Mi activismo, a través de la Fundación Elton John contra el SIDA, es lo único que puedo hacer para compensar eso, y he tratado de estar activo desde la década de 1990. Perdí el barco en la década de 1980, lo que me avergüenza, porque estaba demasiado deprimido en mi pozo de drogas y bebidas…», dijo Elton John.

A los 74 años, Elton John ha decidido sacar lo mejor de sí mismo para encarar esta nueva etapa. El solista tiene preparado una gira muy especial que se ha visto interrumpida a consecuencia de la crisis sanitaria. La gira se reanudará en 2022 con la que el cantante dirá adiós a sus fans.