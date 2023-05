La famosa española que lleva días ingresada: «No voy a salir del hospital»

Una de las influencers más conocidas de este país ha ingresado en el hospital y ha desvelado que tendrá que estar allí una buena temporada. ¿Qué ha pasado? Está muy vinculada a Telecinco, así que ha desvelado en ‘Outdoor’, una de las plataformas digitales de Mediaset, cuál es su verdadero diagnóstico. Antes de desvelar su identidad debemos aportar un dato clave: está embarazada. Esa es la razón por la que sus seguidores ha hecho saltar todas las alarmas. Ella no ha tenido más remedio que romper su silencio y dar explicaciones.

El estado de salud de Ruth Basauri

Ruth Basauri se hizo conocida gracias a ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, pero enseguida demostró que estaba perfectamente capacitada para comunicar. En sus redes sociales acumula miles de seguidores, así que empezó a recibir ofertas y propuestas y en la actualidad es una influencer de primer nivel. Ruth ha desvelado en ‘Outdoor’ que se encuentra ingresada en el hospital y que no saldrá de allí hasta que dé a luz. Su embarazo se ha complicado y quiere asegurarse de que el parto saldrá bien, así que prefiere quedarse en observación y estar más controlada.

Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que el bebé está bien y que ella también. Reconoce que se ha llevado un buen susto, pero ha tenido al lado a Javy López, su novio y padre de la criatura. Javy le ha tranquilizado en todo momento y le ha hecho abrir los ojos. Gracias a él se ha dado cuenta de que no tiene por qué preocuparse, a pesar de que su situación sea delicada. “No voy a salir del hospital”, ha desvelado en sus redes sociales.

El hijo de Ruth se encuentra bien

Ruth Basauri ha insistido en una idea: su hijo se encuentra bien. No quiere que el público se haga ideas equivocadas, por eso prefiere hablar claro del asunto. Está en la semana 35 de su embarazo y los médicos le han dicho que el bebé será prematuro, nacerá en la semana 37. Los expertos le han dicho que no van a frenar el parto porque pondría en riesgo a Ruth, de ahí que quiera estar en el hospital hasta este momento. El niño se llamará Dylan.

La ex tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ es diabética, por eso hay tanto reparo. “Hubo un par de días que estuvo todo súper mal”, reconoce en sus redes sociales. También ha desvelado que tiene “las hormonas disparadas” y “mocos en el pecho”, de ahí que haya estado tan controlada en las últimas horas.

Cómo es su estancia en el hospital

Ruth Basauri comparte gran parte de su vida en las redes, así que ha explicado cómo es su vida en el hospital. “La medicación no me hace efecto y otras no me pueden poner por tema de la diabetes. Entonces todos los días de tres a cuatro de la mañana tenemos fiesta: nos quitamos la ropa, nos metemos a la ducha, nos ponemos paños de agua fría y nos echamos crema”. También ha explicado que su cuerpo está cambiando. “No tengo tobillos, no tengo rodillas, no puedo articular nada”.