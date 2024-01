Los expertos avisan de la llegada de fuertes lluvias que provocarán inundaciones por toda España

El aviso sobre la llegada de fuertes lluvias que provocarán inundaciones por toda España está activado para las próximas horas. Este fin de semana nos ha dado una tregua en distintas partes del país, ante la llegada de una serie de fenómenos que se han convertido en una realidad en estos días pasados. Nos enfrentamos a un cambio de ciclo que nos lleva a lo peor del invierno, de hecho, ya hemos pasado el ecuador de esta temporada, por lo que realmente estamos ante la recta final de una estación con muchos cambios.

Inundaciones por toda España

No hemos vivido la lluvia llegar como deberíamos ante un ciclo que se ha convertido en perjudicial. En algunas partes de España la alerta está a punto de activarse, por lo que nos enfrentamos a una situación que puede acabar siendo determinante. Ver llegar las lluvias retrasaría o incluso pararía, dependiendo de las cantidades esta situación.

Cataluña se enfrenta a la declaración de emergencia que llegará este mismo mes de enero si nada lo impide o el tiempo se ve modificado. El paso del tiempo será el que marcará un antes y un después en un momento clave. Esta semana el pronóstico de lluvias estará muy presente y en la mirada de todos.

Los expertos en el tiempo hablan de inundaciones, un fenómeno que no es el deseado. Ya que no hace que el agua caiga en las condiciones necesarias, sino que lo hace de tal forma que se aleja de este filtro natural que se espera. En lugar de acumularse, esta agua se ve forzada a desbordar ríos y acabar al mar.

La llamada gota fría que hemos vivido en estos años de sequía ha sido la que no ha llenado los embalses que necesitan ver llegar el agua de forma continuada y no en momentos puntuales, la tierra no es capaz de absorber esa agua, por lo que no soluciona un problema que va en aumento. La previsión de los expertos del tiempo de esta semana no va en la dirección adecuada, pero dará un pequeño respiro a determinadas zonas.

El mal tiempo será una realidad en unos días en los que parece que la lluvia llegará para quedarse. Según la AEMET será mejor que activen las alertas en algunos puntos en los que será difícil escapar de todo lo que nos espera.

Los expertos avisan de la llegada de fuertes lluvias

Los expertos de Meteored explican que nos espera en estos próximos días en los que parecerá que el tiempo cambie por momentos. Será mejor que no nos confiemos ya que lo que estamos a punto de vivir puede acabar siendo especialmente complicado. La lluvia, el viento y las tormentas que llegan de forma inesperada y rápida están en una previsión de esta semana de enero.

Tal y como afirman: “No está previsto que Hipólito llegue a España en los próximos días aunque sus efectos se dejarán notar de forma localizada en Canarias. Esto se debe al establecimiento de la dorsal subtropical sobre nuestro país, la cual actúa de escudo protector. Los anticiclones y las borrascas son como el agua y el aceite, se repelen mutuamente. Por ello, Hipólito quedará semi-estacionaria en el entorno de las islas Azores durante unos días.”

Lo peor llegaría a finales de la semana que viene, cuando, además de lluvia, podemos ver llegar la nieve en algunos puntos de España: “A finales de la semana que viene, la interacción de Hipólito con una vaguada polar, podría dar lugar a una nueva borrasca, que sí podría acercarse a Galicia, aunque los plazos de predicción son todavía demasiado largos para dar detalles al respecto.”

El lugar en el que más se notará la llegada de esta borrasca serán las islas Canarias, según esta misma previsión: “A Canarias llegará un frente frío asociado a Hipólito pero en proceso de debilitamiento. La nubosidad será abundante el viernes en La Palma y El Hierro, con posibilidad de alguna precipitación de carácter débil. En cumbres de Tenerife, La Palma y al norte del macizo de Ánaga pueden producirse rachas de viento de 70-80 km/h a partir del jueves por la tarde, extendiéndose el riesgo hasta el viernes a primeras horas.”

Pero no nos debemos confiar, el mal tiempo se irá extendiendo por la península a medida que pasen las horas y puede acabar afectándonos de lleno en algunos puntos. Tocará esperar a que llegue lo peor de unas jornadas en las que realmente puede pasar cualquier cosa. Estamos ante un invierno incierto con borrascas llegando desde varias partes del territorio. Europa se enfrenta a un temporal del que España verá una pequeña parte en cuestión de horas. Hipólito traerá cambios entrando por Galicia y en las Islas Canarias.