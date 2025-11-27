Más de 6.000 alumnos participan en el Congreso para Jóvenes de la Fundación Lo Que De Verdad Importa

La Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) ha vuelto a convertir, por tercer año consecutivo, el Palacio Vistalegre en el punto de encuentro de más de 6.000 alumnos de colegios, institutos, centros de formación profesional, universidades, organizaciones, asociaciones juveniles y familias durante la 19ª edición de su evento más especial del año: el Congreso para Jóvenes LQDVI de Madrid.

Concebido como una experiencia transformadora que les ofrezca la oportunidad de conocer y descubrir de primera mano historias de vida que destacaban la importancia de valores como la responsabilidad social, la solidaridad o el compromiso, la Fundación LQDVI ha presentado para la ocasión una programación nunca vista hasta el momento, que ha contado como gran novedad inicial con una intervención doble por parte de los emprendedores sociales Guillermo Gauna-Vivas y Pablo Sánchez Bergasa.

Con el objetivo de que sus testimonios directos les sirviesen de inspiración y aprendizaje, los empujen a reflexionar sobre las cosas que realmente merecen la pena y los animen a contribuir de forma positiva en la sociedad, a ellos se han unido otros dos protagonistas que han conseguido afrontar las dificultades o cumplir con sus propósitos gracias a su esfuerzo, capacidad de superación y constancia: la jugadora de bádminton Carolina Marín y el coach Jero García.

Ha abierto el congreso Guillermo Gauna-Vivas, un joven que, recién graduado en Ingeniería en Organización Industrial a los 22 años, fundó el proyecto Ayúdame3D, cuya finalidad es ayudar a las personas de todo el mundo que lo necesiten mediante la entrega gratuita de prótesis de brazo impresas en 3D. Su trabajo y solidaridad han sido reconocidos con premios como el Premio Princesa de Girona y el Innovation Award en el World Youth Forum de Egipto.

También ingeniero, a su lado ha estado Pablo Sánchez Bergasa, Premio Princesa de Girona 2025, quien compartirá sus vivencias al frente de la ONG Medical Open World, que lidera la fabricación y distribución de in3ator: una incubadora neonatal de bajo coste destinada a hospitales de bajos recursos. Impulsado por una permanente inquietud por aplicar la innovación tecnológica y el compromiso social a problemas reales, su enfoque de código abierto, que permite que otras organizaciones repliquen su modelo en diferentes contextos, es un ejemplo de cómo la ingeniería puede transformar vidas.

La siguiente en intervenir, estrenándose como ponente en un Congreso para Jóvenes LQDVI, ha sido la campeona mundial, europea y olímpica de bádminton Carolina Marín. Desde que descubrió su amor por este deporte a los 8 años cuando una compañera de colegio la invitó a un entrenamiento, Carolina ha logrado desarrollar, a base de trabajo, confianza en sí misma, perseverancia y determinación, no sólo un talento que le ha permitido convertirse en la mejor jugadora del mundo, sino también un carácter y espíritu ganador que han resultado fundamentales a la hora de encarar las adversidades. «Puedo porque pienso que puedo» constituye su lema de vida.

Tras la entrega del Premio ‘ALGO + Q1 CANCIÓN’ 2025 a Beret por su tema ‘Ojalá’, la jornada ha concluido con Jero García, campeón de España de boxeo, full contact y kick-boxing, que actualmente ejerce como coach y colaborador de medios de comunicación, liderando iniciativas que combatían el acoso escolar y la exclusión a través del deporte. Gracias a su proyecto personal, Fundación Jero García, impulsó la integración y dirigió una lucha activa contra todo tipo de violencias. Con el objetivo de noquear todos los prejuicios sobre el bullying, en 2023 publicó su primera novela, Cola de lagartija, un relato de superación de un niño que, a pesar de tenerlo todo en contra, fue capaz de encontrar su lugar en el mundo.

«Otro año más, hemos llenado el Palacio Vistalegre con el desafío de que los 6.000 jóvenes que nos han acompañado en un día tan emocionante han salido de allí con el convencimiento de que los valores son indispensables si quieren descubrir la mejor versión de sí mismos. Para nosotros siempre ha sido un placer rodearnos de jóvenes que rebosaban energía, con la seguridad de que, cuando nos uníamos, nos escuchábamos y conectábamos, podíamos hacer cosas increíbles. Como siempre decimos: no pasa nada si no vienes; pero, si vienes, te pasarán cosas», afirma María Franco, directora general de la Fundación LQDVI.

Este último Congreso para Jóvenes LQDVI de 2025 en Madrid, que ha arrancado a las 9:45 h y ha sido inaugurado por el alcalde D. José Luis Martínez-Almeida, ha supuesto para la Fundación LQDVI el broche de oro a un año muy especial en el que ha vuelto a hacer un recorrido por ciudades que ya constituían un destino fijo en su calendario de encuentros con este formato, como Sevilla, León, La Coruña, Bilbao o Barcelona; un año en el que se ha dedicado un emotivo homenaje a los afectados por la DANA de 2024 en Valencia y en el que se produjo su esperado y exitoso regreso a Zaragoza, prácticamente una década después de su última visita a la capital aragonesa.

En cuanto a sus encuentros en el extranjero, la Fundación LQDVI ha conseguido sumar un nuevo hito con la organización en Chile de la tercera edición internacional de su Congreso para Jóvenes LQDVI en Santiago y la primera en Concepción, lo que resulta en un total de más de 200 congresos hasta la fecha en 8 países de América Latina, Europa y Asia, a los que han asistido más de 300.000 jóvenes y que han registrado más de medio millón de visualizaciones vía streaming y más de dos millones de reproducciones online.