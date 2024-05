La exclusiva de María Patiño que ha conmocionado a España

María Patiño ha atravesado una etapa bastante complicada y asegura que se ha tenido que poner en manos de profesionales para resolver ciertos asuntos. La cancelación de ‘Sálvame’ le robó sus ilusiones profesionales, pero ahora vuelve a brillar en un formato llamado ‘Ni que fuéramos’ que próximamente podrá verse en el canal Ten. La presentadora está esforzándose mucho para que su nuevo programa llegue a lo más alto y lo cierto es que ha empezado a dar exclusivas que han azotado al mundo del corazón. La periodista ha desvelado que una conocida pareja ha roto.

María Patiño ha dado un golpe en la mesa. Ha estado un tiempo apartada de los medios de comunicación, pero durante estos meses no ha descansado. Su amiga Belén Esteban asegura que ha continuado ejerciendo su profesión: ha buscado información y se la ha pasado a algunos compañeros. La presentadora ha demostrado estar a la altura de las circunstancias dando una noticia que marcará un antes y un después. Según cuenta, hay una diseñadora muy conocida que acababa de encontrar el amor que vuelve a estar soltera. Es una persona que ha ocupado páginas en las mejores revistas y que actualmente está trabajando con Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

«Estoy hablando de Vicky Martín Berrocal», ha anunciado Patiño. «Ha sido un Rocío para ella muy accidentado. Por un lado, fallece una persona muy cercana a ella, Ricarda, y en ese momento, cuando se enteró, lógicamente corrió inmediatamente con la intención de poder llegar y despedirse de ella. Y además, que esto no deja de ser anecdótico, la hermandad de Huelva es la única que lleva mula y su hija tuvo un pequeño accidente. Lo que a mí me cuentan y, esta misma mañana me aseguran, es que Vicky ha roto definitivamente con el que era su pareja, Enrique Solís».

María Patiño señala a Enrique Solís

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís parecían estar muy enamorados, tanto es así que la diseñadora organizó su cumpleaños y su ex pareja fue uno de los invitados estrella. Les pillaron juntos en una escapada romántica y no tuvieron más remedio que reconocer su historia de amor. Todo estaba bien hasta que supuestamente Vicky ha perdido la confianza en Enrique. En ‘Ni que fuéramos’ aseguran que el empresario coqueteó con una amiga de Martín Berrocal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Solis (@imaginaciones)

Hay que dejar claro que Enrique Solís no ha hecho ningún comentario al respecto. Prefiere guardar silencio. Durante su primera aparición pública después de salir a la luz esta noticia ha sido completamente educado con los periodistas, pero ha optado por no responder a ninguna pregunta. Durante su noviazgo con Vicky Martín Berrocal ha sido completamente discreto, por eso no es extraño que ahora adopte una postura discreta.

Según apuntan diferentes medios, la ya ex pareja tuvo una acalorada discusión. Hubo alguien que presuntamente pilló a Solís hablando en un tono demasiado cariñoso con otra mujer. «Se lo llevó a un aparte para decirle que lo que estaba haciendo no estaba bien, que Vicky llegaba al día siguiente y que no iban a tener más remedio que decírselo». Después de esto, la diseñadora se enfrentó a Enrique, le pidió explicaciones y decidió cortar con él.

Así se encuentra Vicky Martín Berrocal

El diario ‘El Español’ asegura que Vicky Martín Berrocal tuvo una discusión con Enrique Solís en el hotel Santo Mauro. En ese momento pensó que lo mejor para ambos era tomar caminos separados. El entorno asegura que la empresaria no estaba tan ilusionada con Enrique como lo estuvo por su anterior pareja. No obstante, tenía muy buena conexión con él y no se esperaba acabar en estos términos

«Ella no quería un noviazgo serio como el que había tenido con Joäo Viegas, quería divertirse, exprimir el buen momento que atraviesa. Vicky es muy lista y sabía de las historias que circulan de Enrique por ahí, pero le dieron igual. Tampoco es que quisiera casarse. Quería dejarse querer, pero al final como es muy sentimental pues se ha ilusionado, eso sí, con las riendas bien cogidas».

Vicky Martín Berrocal presenta un podcast llamado ‘A solas con’ por el que han pasado rostros muy conocidos, como por ejemplo Sofía Vergara o Isabel Díaz Ayuso. La comunicadora reconoció que únicamente había estado enamorada en dos ocasiones. No dio ningún nombre, pero fueron muchos los que pensaron en Manuel Díaz ‘El Cordobés’, padre de su hija Alba.

El éxito de María Patiño

En estos momentos María Patiño está trabajando en Canal Quickie, una plataforma digital que puede verse a través de diferentes plataformas. El programa que presenta genera mucha repercusión y algunos de los vídeos que publican en YouTube alcanzan el millón de reproducciones. Esa es la razón por la que el canal Ten se ha puesto en contacto con Fabricantes Studio, los productores de ‘Ni que fuéramos’. Dentro de muy poco el espacio podrá verse en la tele tradicional y María está muy emocionada. El éxito de su exclusiva le ha abierto muchas puertas y promete que será la primera de muchas