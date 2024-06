Esto es lo que opina Mikel Erentxun de Taylor Swift tras ir a su concierto

Taylor Swift ha desatado un fenómeno social que ha llegado a las ciudades más importantes del mundo. La compositora ha protagonizado dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid que han sido todo un éxito. Había una gran expectación, de hecho sus seguidores compraron las entradas con meses de antelación e hicieron filas inmensas para ver de cerca el espectáculo. Entre los asistentes se encontraba el vocalista de la mítica banda Duncan Dhu, Mikel Erentxun. Este artista ha querido compartir su opinión a través de su cuenta en X (antiguo Twitter). Tal y como ha desvelado, estuvo en en show con sus hijas y ha sacado una clara conclusión.

Mikel Erentxun es consciente de las críticas que ha recibido Taylor Swift durante su gira ‘The Eras Tour’, pero quiere poner en valor el esfuerzo que ha hecho la cantante por transmitir sus valores. Su estilo ha ido evolucionando con el paso del tiempo, aunque la pasión siempre ha sido la misma y Swift se siente profundamente agradecida de que su audiencia no le haya dado la espalda en ningún momento. El protagonista de Duncan Dhu cree que es muy importante que una joven con tanta notoriedad pública consiga que un estadio entero vibre al ritmo de su música. En resumidas cuentas, es un negocio del que se beneficia mucha gente, por eso es importante que sea real.

«En estos tiempos de falsos profetas, telepredicadores de las redes sociales y famosos de segunda generación, ver a mis hijas disfrutar, emocionarse, vibrar, llorar, cantar con CANCIONES y con MÚSICA … no tiene precio. Gracias @taylorswift13». Mikel ha mandado un mensaje público a Taylor Swift después de lo que vivió junto a ella en el estadio Santiago Bernabéu. No fue el único rostro conocido que asistió, de hecho se generó una polémica por los invitados que acudieron al espectáculo.

¿Se ha equivocado al organización?

Lo primero que hay que aclarar es que Taylor Swift no tiene nada que ver en las invitaciones que se han enviado a ciertos rostros conocidos. Se ha generado una gran polémica porque hay famosos que estaban invitados y ni siquiera siguen a la cantante en las redes sociales. Hay otros que sí han demostrado ser fans de la compositora, como por ejemplo Violeta Mangriñán, pero es una de las pocas asistencias que estaba justificada. La influencer puso en valor el talento de Taylor antes de entrar al Santiago Bernabéu.

Otra artista que estaba invitada fue Edurne, quien acudió con su marido David de Gea. En su caso no ha habido críticas porque la artista entrevistó a Taylor en una ocasión y aclaró que era una de sus grandes seguidoras. Sin embargo, los fans siguen sin entender por qué hay celebridades que han disfrutado de ciertos privilegios sin tener que pagar ni un solo euro. Mikel Erentxun sí abobó su entrada y la de sus hijas, pero ha optado por no hacer ningún comentario sobre la polémica que se ha generado.

El problema de Taylor Swift en Portugal

Como toda estrella que se precie, Taylor Swift ha tenido que enfrentarse a numerosos desafíos antes de salir al escenario y por suerte ha logrado distanciarse de sus últimos errores. Antes de llegar a Madrid aterrizó en Lisboa dispuesta a comerse el escenario, pero el concierto empezó más tarde de la hora prevista y los fans no entendieron que no diese explicaciones. Tampoco pidió perdón por el retraso, simplemente se limitó a actuar.

En el estadio Santiago Bernabéu no ha sucedido lo mismo, pero hay gente que se ha quejado de las fuertes medidas de seguridad que le han rodeado en todo momento. Tanto es así que no hay ninguna fotografía de Taylor fuera del campo del Real Madrid. Se alojó en el hotel Rosewood Villamagna, situado en el Paseo de la Castellana. Pagó una habitación valorada en 25.000 euros la noche y no salió de allí durante toda su estancia en la capital.

Las fuertes medidas de seguridad de Taylor Swift

Taylor Swift no se separa de sus guardaespaldas y en Madrid amplió el equipo para sentirse más protegida. Por si esta medida de seguridad se quedase corta, la cantante optó por desplazarse en un coche cuyas ventanas estaban tapadas. De esta forma evitó que sus fans identificasen el vehículo concreto en el que se desplazaba desde el hotel al escenario. De hecho fue imposible verla incluso dentro del propio Santiago Bernabéu. Se desplazó en una caja negra hasta el centro del escenario para hacer una aparición estelar. No quería que nadie disfrutase de su presencia antes de que empezase el show, por eso había tantos secretismo.