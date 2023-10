Este es el dinero que gana Rosa Peral por pasar sus días en la cárcel. Te va a sorprender

El crimen de la Guardia Urbana ha regresado a la actualidad debido a la serie que ha emitido Netflix. Se llama ‘El cuerpo en llamas’ y está protagonizada por dos de los actores más mediáticos de España: Quim Gutiérrez y Úrsula Corberó. Esta última se ha metido en la piel de Rosa Peral, quien se ha sentido muy molesta al escuchar unas declaraciones que considera ofensivas. La artista defiende que interpretar este personaje le ha resultado muy complejo porque es «tóxico». Esta definición ha hecho estallar a Rosa, quien asegura que todo el mundo está ganando dinero menos ella.

No es así. Rosa Peral también ha recibido dinero durante los últimos años, pero es cierto que no ha participado en el negocio creado por Netflix. La exagente recibe un sueldo gracias a las labores que hace dentro de la cárcel. Antes de desvelar esta cifra debemos tener en cuenta un aspecto importante. Los responsables de la prisión donde cumple condena han tenido que tomar medidas, pues Peral hablaba con demasiados periodistas y todo esto puede repercutir en su proceso de reintegración.

El dinero que gana Rosa Peral

En un primer momento dijeron que Rosa Peral iba a recibir una parte de los derechos de autor de ‘El cuerpo en llamas’, pero su abogada ha desmentido esta información. Nuria González, su representante legal, asegura que todo es mentira y que la exagente no tiene nada que ver con el proyecto de Netflix. Eso sí, fuentes cercanas confirman que está muy molesta porque no cree que sea justo que un suceso tan impactante se convierta en un negocio.

La condenada a 25 años de prisión ha reconocido en ‘El Matí de Catalunya Ràdio’ que recibe un modesto sueldo dentro de la cárcel. En concreto cobra 118 euros mensuales, aunque el 20% es para pagar la responsabilidad civil de la víctima. Sus declaraciones dejan claro que nunca se ha beneficiado de la famosa serie protagonizada por Úrsula Corberó.

Rosa habla de su sueldo en la cárcel

Peral insiste en que dentro de la prisión realiza una serie de labores para ocupar su tiempo libre que le repercuten beneficios, pero promete que la vida dentro del centro penitenciario es completamente distinta. «Los salarios de aquí no son descomunales. La forma de vivir aquí no es una vida relajada», empieza diciendo en el medio citado anteriormente. Después insiste en que Netflix nunca se puso en contacto con ella para concretar ningún tipo de colaboración. «No he cobrado por nada. Solo he ganado que la gente intente hundirme y nada más».

Sus planes cuando cumpla condena

Rosa Peral todavía no ha perdido la esperanza y considera que puede tener un futuro cuando cumpla su condena. Por ese motivo está invirtiendo parte de su tiempo en formarse como abogada. Su intención es ejercer dentro de unos años. «Estoy estudiando Derecho por si en algún momento salgo de aquí y vuelvo a tener una vida», comenta al respecto. Mientras tanto, cada vez hay más gente que conoce su historia gracias a ‘El cuerpo en llamas’.