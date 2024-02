Estas son las cosas más extrañas que lleva Georgina Rodríguez en su bolso: no te lo vas a creer

Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las mujeres más famosas de nuestro país, de hecho su popularidad ha cruzado fronteras y es toda una estrella en Arabia Saudita. Eso sí, ha protagonizado una polémica que le ha situado en el centro de la noticia. La influencer siempre se ha caracterizado por llevar la libertad por bandera. Tiene un físico exuberante y no quiere esconderlo, pero ahora debe cumplir las reglas del régimen iraní y un periódico a censurado sus características curvas. En concreto ha utilizado el Photoshop para eliminar su voluminoso trasero y las redes no han tardado en llenarse de mensajes.

Llama poderosamente la atención que Georgina Rodríguez no se haya pronunciado. Siempre da la cara, pero en esta ocasión ha optado por guardar silencio para no tener más problemas. La cuestión es que fuentes cercanas insisten en que está muy molesta. Como siempre, cuenta con la ayuda de su inseparable Cristiano Ronaldo. Se conocieron en 2016 y desde entonces forman una bonita pareja. El futbolista está dispuesto a hacer cualquier cosa por su novia, de hecho dejó atrás la discreción que siempre le ha caracterizado para participar en una serie de Netflix titulada ‘Soy Georgina’.

Georgina Rodríguez abrió su corazón al gran público a través del documental citado en líneas anteriores. Es uno de sus grandes proyectos y ha permitido que los espectadores tengan una imagen mucho más cercana de ella. ‘Soy Georgina’ también ha dado voz a Las Queridas, su grupo de amigos. Todos hablan maravillas de la empresaria e insisten en que es profundamente generosa. Según cuentan, comparte su riqueza y está comprometida con numerosas causas benéficas. Después de conocer tantos datos, ahora la audiencia quiere saber lo único que falta: ¿Qué lleva en su bolso?

Esto es lo que lleva Georgina en el bolso

¡Impresionante! Georgina Rodríguez ha hablado alto y claro de lo que guarda en su bolso. La modelo se ha sincerado con su revista de cabecera y ha contado uno de sus secretos mejores guardados. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que es coleccionista de moda. Tiene piezas valoradas en miles de euros que son la envidia de cualquier influencer, pero ¿qué uso les da? Tal y como ella misma ha reconocido, su entorno se sorprende bastante cuando descubre este misterio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

«Cuando abren mi bolso, lo que más sorprende a mis amigas son las chocolatinas mordidas», ha explicado Georgina en la revista ‘VOGUE’. Sin embargo, esto no es lo único que guarda. También tiene unas piedras protectoras, unos utensilios de maquillaje, caramelos, un rosario y algunas joyas que le resultan molestas, pero que le gusta llevar siempre cerca.

Georgina Rodríguez reconoce que le gusta la alta joyería, aunque ha dejado claro en numerosas ocasiones que para ella el precio no es lo importante. Le sucede lo mismo con la ropa. «A mí me encanta Decathlon y el grupo Inditex», dijo durante uno de los capítulos de ‘Soy Georgina’. Insiste en que tiene más interés en la calidad que en el lujo. No le importa lo que cueste, solo quiere rodearse de buenas opciones.

Las frases preferidas de Georgina Rodríguez

Aunque pueda parecer extraño, lo realmente sorprendente no es que guarde chocolatinas mordidas. A sus seguidores les ha llamado poderosamente la atención que tenga frases escritas en italiano. «Dejar que se vaya el amor es dejar que se vaya la vida» o «estás mirando las olas, pero estas ignorando el mar», son solo algunos de los refranes que le han robado el corazón. La empresaria ha explicado que antes de nada es madre, por eso le gusta llevar bolsos anchos y cómodos. Lo cierto es que tiene una colección de lujo, así que puede elegir el complemento perfecto para cada ocasión.

Cristiano Ronaldo participó en uno de los capítulos de la serie que su novia grabó en Netflix. El futbolista aseguró que lo que más admiraba de ella era la capacidad que tenía para empatizar con su familia. Insiste en que es una madre de primera categoría, así que él no la ve como una estrella ni como una modelo destacada. Para Cristiano, Georgina es el gran amor de su vida y ella insiste en que está en la misma postura. Se apoyan el uno al otro y juntos han superado grandes obstáculos.

En los últimos meses se ha especulado mucho con la posibilidad de que Cristiano y Georgina estén en crisis. Supuestamente la influencer no ha conseguido crear un buen vínculo con su suegra. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que la pareja sigue unida. Es cierto que han aparecido por separado en alguna ocasión, pero el contenido que publican en sus redes sociales sigue demostrando que forman un bonito equipo.