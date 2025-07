Davidovich estalla por el calor en el tenis: «Luego aparecen manchas en la piel de estar expuestos al sol…»

El tenista español Alejandro Davidovich ha estallado. El malagueño está disputando el torneo de Wimbledon y ha hablado claro sobre el calor que asola estos días Londres, afirmando que ojalá «no pase nada nunca», en referencia a los peligros de estar expuesto al sol y que a veces les aparecen «manchas en la piel». El torneo de Wimbledon vivió este lunes su inicio más caluroso de la historia, con temperaturas por encima de los 32 grados, una tónica que continuará este martes y que no comenzará a bajar hasta el miércoles.

Estas condiciones obligaron a que se parara durante quince minutos el juego en la central al encontrarse una persona indispuesta en el partido entre Carlos Alcaraz y Fabio Fognini. El tenista español fue el primero en reaccionar y le llevó agua a esta persona, que consiguió recuperarse y fue atendida por los servicios médicos. «Esto es calor, pero hay otros torneos que tela marinera», dijo Davidovich a los medios españoles, asegurando que en Melbourne, Washington y Cincinnati las condiciones son mucho peores.

Davidovich habla claro

«A ver, siempre pensamos que estamos bien, que tal, y luego aparecen manchas en la piel de estar tan expuestos al sol, pero bueno, ojalá no pase nada nunca, pero es verdad que jugar con condiciones de tanto calor diariamente… Ojalá no pase nada nunca, pero estás bastante expuesto a riesgos», aseguró el malagueño.

El torneo de Wimbledon no tiene una reglamentación contra el calor y Alcaraz fue preguntado en su rueda de prensa sobre si cree que habría que haber cerrado el techo de la central para que las condiciones no hubiesen sido tan extremas para todos los presentes. «Creo que no se debería cerrar porque esto es un torneo al aire libre. Así que el techo está por si no hay otra forma para jugar. Creo que adaptarnos al calor es una de las cosas que tenemos que hacer. Entiendo que para los aficionados, y más aquí en Londres que no están tan acostumbrados al calor, estar cinco horas en la pista sin moverse y con el sol en la cara, puede ser algo difícil, pero estamos jugando un torneo «outdoor», así que no creo que el techo deba cerrarse por eso», apuntó el murciano.

David Davidovich venció a Brandon Holt en tres sets y su rival saldrá del partido entre Matteo Arnaldi y Botic van de Zandschulp.