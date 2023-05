Los espectadores ponen verde a MasterChef por el ‘tongazo’ que deja sin palabras a todos

El ‘tongazo’ que ha hecho saltar todas las alarmas en MasterChef ha dejado a la audiencia sin palabras, los espectadores de este programa están indignados. Esta edición de MasterChef está dando mucho de qué hablar. Una edición donde cada paso se analiza con lupa después de algunos incidentes iniciales. Lo último que han vivido en los platós y se ha visto en la televisión, no deja lugar a dudas, toda España conoce ya el ‘tongazo’ de esta nueva edición de MasterChef antes de que termine.

El ‘tongazo’ que deja sin palabras a los espectadores de MasterChef

Un año más MasterChef está dando mucho de qué hablar, el programa en el que amantes de la cocina no dudan en ponerse frente a los fogones delante de tres chefs profesionales está dejando momentos memorables. No solo ha sido la primera edición en la que se producía una intoxicación masiva, sino que hay mucho más detrás de este programa de cocina.

Nada está saliendo como se esperaba en un concurso en el que todo el mundo quiere ganar y solo uno lo conseguirá. La batalla por hacerse con el dinero de un premio de lo más codiciado y un libro de cocina, la libra un joven TikToker que parece que puede hacer cualquier cosa en el plató sin recibir amonstacion alguna.

Luca tiene solo 18 años y ha conseguido mantenerse en plena forma frente a sus compañeros, pese a no ser el mejor cocinero de todos. Este experto en redes no duda en reírse de sus compañeros, con los que ha tenido más que un encontronazo. Los espectadores no dudan en criticar su actitud y parece que nadie le puede o quiere decir nada.

Se ha dejado de hablar con Merche que afirmó que ya no existía para él y ha tenido más de un problema con alguno más de esta edición. Pese a todo, Luca supera con creces las pruebas y se mantiene con el delantal blanco. Algo que los espectadores del programa no pueden soportar, alguno de los comentarios va encaminados a poner verde al jurado y a los organizadores.

Tal como dicen en redes sociales: “Enhorabuena Luca, por ese maravilloso trabajo de lloro, llanto y quejas varias hacia el compañero que realmente ha hecho los platos”. “Vive del trabajo de los demás. Por lo menos en MasterChef”. “MasterChef, ¿pero qué tomadura de pelo es esta? Era una prueba en parejas, no individual… y solo ha cocinado uno… No tienen vergüenza». «La verdad que los jueces han perdido la vergüenza y la cabeza también”.