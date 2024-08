La espectacular casa de Anabel Pantoja en Madrid: moderna, amplia y llena de luz

Anabel Pantoja está disfrutando de un momento excepcional en su vida. A la espera de su primera hija junto a David Rodríguez, la sobrina de Isabel Pantoja no solo celebra esta etapa de plenitud personal, sino que también ha logrado completar una serie de proyectos importantes. Dentro de estos logros se encuentran la remodelación de su vivienda en Gran Canaria, conocida como ‘Villapanto’. Sin embargo, no es esta la única propiedad de la que Anabel se siente orgullosa, la colaboradora también cuenta con un moderno y acogedor piso en Madrid, donde pasa gran parte de su tiempo cuando le toca trabajar en la capital.

Este apartamento se ha convertido en el refugio perfecto para Anabel cuando le llaman para trabajar en Telecinco. Aunque fue a principios de año cuando Anabel decidió mostrar su hogar madrileño al público, lo cierto es que esta vivienda ha sido un espacio fundamental para ella desde que salió de ‘Supervivientes’. Según ha compartido la influencer, fue durante esa etapa de intenso trabajo en la ciudad cuando sintió la necesidad de encontrar un lugar que la hiciera sentir como en casa y fue entonces cuando se topó con este luminoso piso que la cautivó desde el primer momento.

Así es el piso de Anabel Pantoja en el centro de Madrid

El piso, ubicado en un barrio que le recuerda a su infancia en Triana, es un ejemplo perfecto de cómo un espacio puede combinar funcionalidad y estilo, ofreciendo todo lo que la tertuliana necesita para su ajetreado ritmo de vida. La primera impresión al entrar es la de una vivienda que no solo es espaciosa, sino también muy luminosa, gracias a un diseño que conecta las áreas del salón, la cocina-comedor y el balcón, creando un ambiente abierto y versátil que maximiza cada rincón del apartamento.

El toque moderno de la decoración es evidente desde el primer vistazo. Los colores neutros, como los tonos beige y grises, dominan la paleta cromática de la casa, aportando una sensación de calidez y tranquilidad. El salón cuenta con un cómodo sofá en beige grisáceo, acompañado por una elegante mesita de centro transparente con bordes redondeados, una pieza que refleja las últimas tendencias en diseño de interiores.

El comedor, aunque compacto, es un espacio encantador. Consta de una mesa redonda y sillas negras, y se abre hacia un balcón que permite a Anabel Pantoja disfrutar de la brisa y las vistas de la ciudad. Este rincón no solo es funcional, sino que añade un toque de elegancia y sofisticación al conjunto, haciendo del comedor un lugar ideal para cenas íntimas o simplemente para relajarse al final del día.

El dormitorio de la influencer: un refugio de ensueño

Si hay un lugar en la casa que refleja el carácter personal y el estilo de Anabel, ese es sin duda su dormitorio. La cama, con un gran cabecero en beige, es el punto focal de la estancia, rodeada de cojines decorativos que refuerzan la sensación de hogar. Este espacio, diseñado para el descanso, es un santuario de tranquilidad donde cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para crear un ambiente acogedor y sereno.

El vestidor, por su parte, es el sueño de cualquier amante de la moda. Organizado de manera impecable, este espacio permite a Anabel tener toda su ropa y accesorios perfectamente ordenados y a la vista. Con varios armarios blancos que proporcionan un amplio espacio de almacenamiento, el vestidor es una extensión natural del dormitorio, diseñada para satisfacer todas las necesidades de la influencer.

El piso de Madrid no siempre fue el elegante refugio que es hoy. Anabel ha compartido cómo este apartamento ha pasado por una reforma importante, en gran parte gracias al trabajo de expertos en diseño de interiores que la ayudaron a convertirlo en el hogar que siempre soñó. La prima de Chabelita ha mostrado en sus redes sociales el antes y el después de esta renovación, revelando un cambio radical que ha sorprendido a todos sus seguidores.

El pasado de Anabel Pantoja antes de quedarse embarazada

Este apartamento, que en su momento Anabel tenía previsto compartir con su ex, Yulen Pereira, se ha convertido en su propio espacio de soltera, un rincón en Madrid que ahora está lleno de luz, modernidad y detalles cuidadosamente seleccionados. Aunque el piso cuenta con un alquiler que ronda los 1.500 euros, Anabel no podría estar más feliz con el resultado final, ya que ha logrado crear un espacio que refleja su personalidad. Su pasado con Yulen ya no tiene sentido, pero no está dispuesta a renunciar a esta propiedad.

La vida de Anabel Pantoja ha experimentado grandes cambios en los últimos años. Desde su matrimonio y posterior separación de Omar Sánchez, hasta su relación con Yulen Pereira y ahora su estable romance con David Rodríguez, la influencer ha vivido momentos de gran intensidad emocional. Sin embargo, parece que Anabel ha encontrado finalmente la estabilidad y felicidad que tanto buscaba. Las tres ciudades que han marcado su vida son: Sevilla, Madrid y Canarias.