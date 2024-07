La foto de Anabel Pantoja que enciende las alarmas sobre su embarazo

La experiencia de Anabel Pantoja en el embarazo no está siendo en absoluto un camino de rosas. La sobrina de Isabel Pantoja está experimentando cierto malestar propio de esta época, aunque sin duda, lo que destaca especialmente es la falta de sueño. Ya en alguna que otra ocasión había hecho referencia al tamaño de sus incipientes curvas premamá, el cual empieza a incomodarle para coger una postura adecuada para dormir. Algo que todavía no ha solucionado y de lo que ha dejado constancia en redes sociales. No podemos olvidar que la influencer está recibiendo muchos ataques, pero considera que está en su derecho de explicar cómo se siente en cada momento

En torno a las 6:00 horas, Anabel Pantoja ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que demuestra que el insomnio se ha convertido en el principal de sus problemas. Pese a ser tan pronto, a la prima de Kiko Rivera se le hacía imposible conciliar el sueño, razón por la que cogía su tablet para aprovechar y ver algunos vídeos. Está preocupada. No es algo que le haya pasado una vez, el problema se está extendiendo demasiado y no sabe cómo solucionarlo. Una seguidora le ha recomendado que beba un poco de leche antes de dormir para evitar los reflujos, pero este remedio no es suficiente.

La falta de sueño le pasaba factura horas después, cuando se levantaba de la cama con unas pronunciadas ojeras. Sin embargo, eso no le impedía tomarse un selfie que publicaba ante sus casi dos millones de seguidores en Instagram. Una imagen en la que muestra la cara B del embarazo y en la que aparece su rostro visiblemente cansado. Hay que tener en cuenta que en numerosas ocasiones le han acusado de no ser una mujer activa, pero lo cierto es que todavía no se ha dado de baja. Sigue trabajando en Instagram y en Telecinco.

La apretada agenda de Anabel Pantoja durante su embarazo

Pese a las molestias, a Anabel no le ha quedado más remedio que continuar con sus compromisos profesionales. Tras subir su polémica foto, ha revelado: «Nada que no lo quite el maquillaje, hoy toca grabar en VillaPanto». De momento, no ha subido el resultado de estas grabaciones a sus redes sociales, aunque todo apunta a que lo hará muy pronto para mantener informados a sus seguidores sobre el avance en la reforma del que será su futuro hogar.

Cabe destacar que podrían no estar siendo semanas en absoluto fáciles para Anabel. La colaboradora no solo está teniendo que lidiar con los cambios hormonales propios del embarazo, también con los rumores que sitúan al futuro padre de su hijo en el ojo del huracán.

Nada más salir a relucir la noticia de la futura maternidad de la colaboradora, también se destaparon comentarios que indicaban que David Rodríguez le había sido infiel, incluso cuando ya estaban esperando a su primer hijo en común. Según contó el periodista Jorge Moreno en ‘Fiesta’, el fisioterapeuta habría sido infiel a la sevillana durante el viaje de esta última a Estados Unidos con ‘TardeAR’: «Es una información que tengo totalmente contrastada (…) Anabel Pantoja ha sido traicionada por su novio David. Al menos ha habido un encuentro íntimo con una mujer» Aun así, la protagonista prefirió hacer caso omiso al asunto y dar continuidad a su historia de amor con total normalidad.

Las polémicas a las que se está enfrentando Anabel Pantoja

A todo lo anterior se suma la información que Kiko Matamoros revelaba recientemente en ‘Ni que fuéramos’. Aunque David Rodríguez parecía estar dispuesto a permanecer alejado del foco mediático, anteriormente podría haber tenido cierto afán televisivo por el que incluso estaba dispuesto a participar en ‘La Isla de las Tentaciones’ como tentador. Para lograrlo, el fisioterapeuta envió al programa un dossier de imágenes, muchas de ellas centradas en su cuerpo.

La información del colaborador no quedaba ahí. También le llegaron una serie de «conversaciones de Instagram, de WhatsApp y fotos donde se le ve bien dotado». Un material sumamente delicado que podría haber puesto contra las cuerdas su relación con Anabel Pantoja, sobre todo ahora que están inmersos en la dulce espera de su primer bebé juntos.

No obstante, David puso una serie de condiciones antes de viajar a República Dominicana. El joven tenía claro que no quería ir a ‘La Isla de las Tentaciones’ como si fuera «un paleto» y así se lo hizo saber a la productora del reality. Pero dejó claras las ganas que tenía de participar y de dejar huella en el espacio televisivo: «Dijo que lo que más le gusta en la vida es practicar sexo. Lo dice entre risas, pero dice que no va a defraudar, que va a ser un grandísimo tentador y que va a ir a por todas. ‘Me fo*** a todas’,Que para hacer el amor le vale cualquiera», contaba Kiko Matamoros en directo.

La prima de Chabelita ha demostrado que, aunque el embarazo no está siendo fácil, está dispuesta a enfrentar todas las dificultades que se le presenten. Su fortaleza y transparencia en redes sociales han generado una ola de apoyo de sus seguidores, quienes admiran su capacidad para sobrellevar los problemas con una actitud tan positiva. Pero, ¿logrará mantener esta filosofía hasta dar a luz?