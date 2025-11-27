España tiene su propio Palacio de Versalles y nadie lo sabía: la joya oculta de nuestro país

En plena Sierra de Guadarrama, en la provincia de Segovia, se alza un palacio barroco rodeado de montes que muchos consideran el Versalles español. Este enclave histórico, perfecto para una escapada desde Madrid, combina naturaleza, legado cortesano y un conjunto de jardines y monumentales fuentes que sorprenden tanto a visitantes nacionales como a residentes extranjeros interesados en nuevas propuestas de turismo cultural.

El Palacio Real de La Granja es uno de los ejemplos más destacados del diseño europeo del siglo XVIII en España. Encargado por Felipe V a partir de 1721, el complejo fusiona influencias francesas e italianas en un elegante barroco rodeado de jardines geométricos y fuentes escultóricas que refuerzan su paralelismo con el palacio francés, aunque en una versión más íntima y adaptada al paisaje serrano.

Segovia, sede de este bonito palacio

El Real Sitio de San Ildefonso, municipio que acoge el palacio, se ha consolidado además como un destino de referencia para quienes planean una excursión en la provincia de Segovia. Su casco urbano, surgido al amparo de la corte borbónica, reúne tesoros como la Real Fábrica de Cristales, hoy convertida en Museo Tecnológico del Vidrio, una muestra excepcional de la arquitectura industrial del siglo XVIII donde se explican las técnicas tradicionales de soplado y producción del vidrio.

A esta herencia se suman templos como la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Santa Isabel o la Real Colegiata de la Santísima Trinidad, ligada al palacio y transformada en mausoleo tras la muerte de Felipe V por iniciativa de su esposa.El recorrido puede ampliarse con una visita al Mercado de Abastos, ubicado en la plaza de los Dolores, o con un paseo hasta el antiguo Pozo de la Nieve, testimonio de los métodos históricos de conservación de alimentos.

Para quienes organizan una visita al palacio y sus jardines, conviene recordar que el edificio abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, con acceso gratuito los miércoles y domingos por la tarde. Los jardines ajustan su horario según la temporada y conservan el sistema hidráulico del siglo XVIII que alimenta las fuentes monumentales, activadas en días señalados para ofrecer uno de los espectáculos de agua más singulares del país.