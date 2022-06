La enfermedad que padece Malú y que le fastidia cada verano

Malú es una de las caras conocidas de nuestro país que comparte cada año una rara enfermedad que afecta a muchas personas en verano. La artista no puede hacer vida normal en esta época del año, su salud le impide vivir esas vacaciones de ensueño con la que quizás, su pequeña Lucía sueñe. Tiene que adaptarse a lo que la naturaleza le ha dado y protegerse de un enemigo silencioso que podría causarle mucho dolor. La cantante Malú sufre una alergia al sol que en verano se agudiza dada la intensidad del astro rey.

Malú padece esta enfermedad

A pesar de su alergia el sol, @_MaluOficial_ tiene este precioso gesto con la abuelita de @itsxanaa. Gestos que marcan la diferencia ❤️ pic.twitter.com/n3Y5ZaR3ro — Gaddiel (@gaddielamaya) September 25, 2017

El verano de Malú no se parece al del resto de los famosos. No vemos en sus redes sociales fotos en la playa o en la piscina de su gran casa, sino todo lo contrario. Toda su vivienda está con las ventanas cerradas y ella se encuentra en su interior, protegiéndose de uno de los elementos que podría hacerle más daño y que vive su máximo esplendor en verano, el sol.

La alergia al sol hace que Malú viva pendiente del reloj y de la predicción del tiempo. Evite estar demasiado tiempo al sol, pase a gran velocidad por las calles, busque la sombra y se esconda de él. De lo contrario, aparecen en su cuerpo erupciones en forma de manchas rojas que le pican y resultan especialmente molestas y perjudiciales para ella.

Es como cualquier otra alergia, cuanto más se exponga la cantante más peligro corre de sufrir consecuencias inesperadas. No es una patología grave y aunque no lo parezca, afecta a más personas de lo que imaginamos. Quizás Malú ha tenido la valentía de hacerlo público, aunque hay muchas que aún no se atreven.

Alguna de sus seguidoras ha manifestado su apoyo con conocimiento de causa. Se trata de una enfermedad que afecta principalmente a mujeres. Hasta el día que nació su hija Lucía, Malú tuvo que evitar estar demasiado tiempo al sol, a pesar de no ser verano e ir protegida con gafas de sol y llevar la cara tapada.

Los principales signos de esta alergia aparecen en escote, piernas y brazos. A medida que la piel se va acostumbrado a los rayos ultravioletas va remitiendo. Aunque la llegada del sol intenso puede cambiar esta actitud y lo que es una pequeña roncha roja, puede empezar a picar y doler como advertía Malú en su día. En 2017 hizo pública su enfermedad frente a unos fans que la esperaban bajo el sol, no quería ser maleducada y consiguió, visibilizar una alergia de lo más común.