Sale a la luz la enfermedad ósea que sufre esta famosa actriz española

Todo el mundo tiene una imagen de Úrsula Corberó relacionada con la fama, con el dinero y con el éxito, pero no siempre fue así y la actriz ha explicado cómo era su pasado. Si algo caracteriza a Úrsula es la sinceridad y recientemente ha dado una entrevista para promocionar el último proyecto que ha protagonizado. En esta intervención ha desvelado que padece una enfermedad desde su infancia, pero antes de dar más detalles debemos hacer un pequeño repaso.

La actriz saltó a la fama gracias a ‘Física o Química’, una serie adolescente que le convirtió en una estrella. Después de ocupar uno de los papeles principales en esta ficción de Antena 3 fue saltando de triunfo en triunfo hasta aterrizar en Netflix. Lo último que ha hecho ha sido ‘El cuerpo en llamas’ y está recibiendo muy buenas críticas. Pero, ¿qué le pasó antes de convertirse en una gran artista?

La infancia de Úrsula Corberó fue delicada

Úrsula Corberó ha explicado que padece un retraso óseo. Esto quiere decir que su cuerpo no se desarrolla a una velocidad normal, por eso le vino tarde la menstruación. Aunque ahora pueda parecer una tontería, la actriz asegura que en su momento sufrió mucho porque no estaba igual de desarrollada que sus amigas. Su enfermedad le generó muchos problemas y ahora se ha dado cuenta de que invirtió demasiado esfuerzo en superar sus complejos. En estos momentos no solo es una actriz famosa, también es un rostro muy deseado.

Úrsula ha dado una entrevista en ‘La Scrip’ y ha hablado abiertamente de su problema. «Era muy pequeña. No lo he dicho nunca porque suena un poco mal, pero tengo un retraso óseo de cinco años. Claro, ahora no se nota porque tengo el cuerpo de una de 30 en vez de una de 35, pero a mí me bajó mi primera menstruación con 17 años. Muy fuerte. Es que a mí me empezaron a crecer los pelillos del sobaco a esa edad. Eso hizo que con 15 mis amigas ya utilizaran la XS de Berskha y yo con la talla 14 de Zara Kids», ha declarado.

La artista confiesa cómo es su carácter

A pesar de que su vida ha estado marcada por el suceso anterior, la catalana reconoce que siempre ha tenido mucho temperamento. «Soy leo. Soy fuego y soy como los felinos, que sacan la garra». No obstante, durante su adolescencia no tenía los mismos conocimientos y la enfermedad que padecía le generó bastantes conflictos internos. En estos momentos es un rostro que cuenta con reconocimiento a nivel internacional. La prensa de otros países se ha hecho eco de su presencia y nadie puede negar que es una auténtica celebridad.

Su último esfuerzo

Úrsula Corberó se ha metido en la piel de Rosa Peral durante ‘El cuerpo en llamas’ y en una entrevista emitida en La Ventana reconoce que le costó mucho aceptar este proyecto. Según dijo, Rosa es «no normal y tóxica. Una persona con inseguridades, dualidades y mucha ambición. Tuve dudas sobre si coger el personaje, pero surgieron del respeto que me daba interpretar a alguien basado en una persona real».