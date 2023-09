Rosa Peral estalla, desde la cárcel, contra Úrsula Corberó, actriz que le da vida en ‘El cuerpo en llamas’

Rosa Peral se ha convertido en protagonista de la actualidad. Y todo por el estreno de El cuerpo en llamas, la serie protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez, basado en el Crimen de la Guardia Urbana y producida por Netflix. La condenada por el asesinato de Pedro Rodríguez ha roto su silencio, y lo ha hecho en el programa Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3.

Entre otras cuestiones, Rosa Peral no dudó en estallar contra la actriz de La casa de papel, tras las declaraciones en las que aseguraba que su personaje en El cuerpo en llamas era «tóxico». «La protagonista de la serie decía que era un papel que le había costado hacer porque era un papel muy tóxico. Dime, ¿en qué momento se me ha juzgado por tóxica o no tóxica?», cuestionó la protagonista de la historia.

Además, añadió: «No hay sentencia en la que se condene por tóxica o no tóxica». Carlos Quílez, periodista de Y ahora Sonsoles que ha tenido hasta 20 conversaciones con Peral, desvela que la condenada «se tiene a sí misma como una persona normal». Aprovechando la ocasión, Rosa Peral no ha dudado en cargar contra El cuerpo en llamas, la serie de Netflix.

«Lo único que se consigue es que vuelva a haber otro juicio», aseguró la ex guardia urbana. «Yo ya he tenido un juicio, ya tengo una condena. Lo que quiero pedir es que me dejen cumplir la condena que se me ha puesto y no la que se me ponga por una serie», aseguró al programa Y ahora Sonsoles, desde la cárcel.

Esta serie no solamente ha supuesto, para ella, un «nuevo juicio mediático»: «Lo que están buscando es el morbo». De esta forma, cree que este estreno ha supuesto nada más y nada menos que una «condena extra»: «Mis hijas tienen una edad en la que pueden ver la TV», ha sostenido, y ha agregado que «no puede ser que diariamente tenga que estar encontrándose con juicios repetidos una y otra vez».

Lejos de que todo quede ahí, Rosa Peral ha aprovechado la ocasión para dejar claro que no ha cobrado nada de todos los documentales, programas y series que se han hecho sobre su historia. «Consideran que con esto pueden ganar dinero y lo venden y se lucran a mi costa», aseguró. Además, añadió: «Llevo seis años y pico privada de libertad. Desde que estoy aquí, con todo lo que he hecho, todo el mundo se ha estado lucrando conmigo. Han hecho libros, programas, documentales, de todo… He cobrado cero euros».

