La enfermedad de María Casado que le obligó a abandonar su trabajo

María Casado ha anunciado recientemente que será madre, antes, tuvo que dejar su trabajo como consecuencia de una enfermedad. Un mes y medio tuvo que dejar los platós Casado ante un problema de salud que podría haber sido mucho peor. María ha hablado claro en el programa de Nina Agustí ‘Las tres puertas’. Una confesión que pocos sabían y nos ha servido para conocer una profesional que tiene sus altibajos como todo el mundo. En el mejor momento de su vida, María recuerda uno de los peores.

María Casado recuerda la enfermedad que le obligó a abandonar su trabajo

La presentadora María Casado se ha sincerado con Nina, la que fue directora de la Academia de Operación Triunfo. Ha hablado muy claro sobre una enfermedad que la alejó de su trabajo durante un mes y medio y haría que cambiase por completo su forma de ver el mundo. Esta enfermedad es común entre las personas que realizan determinadas tareas, profesores o comunicadores.

Tal como cuenta Casado: “Tú te cuidas mucho la voz. A mí me paso una vez que me quedé sin voz trabajando. Me tiré como un mes y medio sin poder hacer pantalla y me preocupé. Tú habrás tenido episodios así”. Charlando de forma informal con Nina a la que sorprendió con una auténtica revelación.

María prosigue con su relato: “Mirándome con un buen médico, este me dijo que tenía hematomas en las cuerdas vocales. Yo decía: ‘Qué barbaridad’. Imagínate cómo debí forzar yo la voz en aquella época» Forzó tanto la voz que se quedó sin ella, siendo su principal herramienta de trabajo.

También contó que se formó como logopeda, para saber un poco más sobre cómo trabajar su voz y obtener mejores resultados, evitando hacer más daño a las cuerdas vocales. La popular presentadora relató ese mal momento, ahora que vive uno de los mejores, recordando esos días de incerteza.

El por qué de ese mal momento, todavía es toda una incógnita: «A lo mejor, si te sucedió eso, fue por un resfriado mal curado o un episodio de laringitis. Seguir hablando cuando pasa eso es malísimo». «Yo no sabía qué sucedía». Como cualquier enfermedad, es muy difícil saber qué la causó, solo se puede luchar contra ella de la mejor manera posible. María Casado la afrontó y después de un mes y medio consiguió volver a trabajar.