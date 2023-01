El emotivo mensaje del padre de Elena Huelva a su hija tras el último estado de salud

Elena Huelva la joven influencer de 20 años a la que con apenas 16 años se le diagnosticó un sarcoma de Ewing, que es un tipo de cáncer que afecta a los huesos y a su cobertura, mantiene en vilo a todos sus seguidores que se quedaron preocupados ayer noche tras publicar en Twitter un mensaje en el que escribía «Os quiero…» y que para muchos sonaba a despedida. Su familia tampoco ha dado noticias sobre el estado de salud de la joven pero su padre sí que ha publicado un mensaje muy emotivo.

El mensaje del padre de Elena Huelva

Como decimos, nadie de la familia de la joven Elena Huelva ha informado en las últimas horas sobre su estado de salud, por lo que han saltado las alarmas tras ese «Os quiero…» que ella publicó ayer por la tarde y también tras el mensaje de su padre, Manuel Huelva en Instagram.

El padre de la influencer es poco activo en redes, pero hace poco publicaba una tierna foto familiar junto a Elena y a su otra hija, Emi para felicitar el Año Nuevo y ahora ha dado a conocer una nueva, que ha preocupado a los seguidores de la joven. En la foto se puede ver su mano sujetando la de Elena con el siguiente mensaje:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Huelva (@huelva_manuel)

«Mi niña de mi alma. Como me decías en tu dedicatoria de tu libro, no te suelto la manita. Nunca te la solté. Siempre mi amor. No la hay más buena. Ejemplo de buena persona, ¿se puede decir más? Te quiero y te quiero».

El mensaje sumado al tuit de Elena ha provocado entre los seguidores que estén preocupados en el día de hoy por si la salud de la joven ha empeorado y se temen lo peor.

A comienzos de diciembre, la joven publicaba en redes un vídeo en el que con un hilo de voz que el cáncer que padece se había extendido a la tráquea, aunque dejaba claro que ella ya había «ganado» al «maldito cáncer» y daba las gracias por todo el cariño recibido además de volver a lanzar el mensaje que sus seguidores han popularizado «mis ganas ganan».

Tras ese anuncio, la joven sevillana se sometió a sesiones de radioterapia aunque ha podido pasar la Navidad y recibir el nuevo año en casa junto a su familia, su padre y su hermana, así como su madre y su fiel perrita Nora que le han dado todo su amor, así como el cariño de sus fieles seguidores que no dejan de mandarles mensajes de apoyo y cariño.

Elena Huelva manda un nuevo mensaje

A ellos les ha dedicado su último post en Instagram, ya que hace apenas una hora publicaba una foto de su mano junto a la de sus padres y su hermana y el siguiente mensaje:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02)

«Hoy me desperté no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto.

Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicado…Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho….Seguimos, siempre».

Poco más se sabe de la joven. Sigue en casa o al menos es lo que parece dada la foto publicada y seguiremos atentos a nuevas informaciones que puedan surgir.