El propietario de Twitter, Elon Musk, reveló este martes durante una charla con el presidente de Israel Benjamin Netanyahu que todos los usuarios de al red sociales deberán hacer «un pequeño pago mensual» para poder utilizar Twitter, ahora renombrado como sistema X. La razón que esgrime el magnate es la de evitar que proliferen los»ejércitos de bots» y de cuentas falsas que pululan por la red y que a menudo son utilizados para ataques hacia otros internautas. «Vamos a tener un pequeño pago mensual para el uso del sistema X. Es la única manera que se me ocurre para combatir los grandes ejércitos de bots. Cada vez que un creador de bots quisiera hacer otro bot, necesitaría otro nuevo método de pago», dijo.

El líder de Tesla, SpaceX y X Corp. evitó desvelar cuánto va a costar el nuevo plan a los usuarios de la red social, cuyo número asciende a 550 millones de «usuarios mensuales», que generan entre 100 y 200 millones de publicaciones al día.

Asimismo, el pasado 12 de septiembre Elon Musk dijo durante una conferencia organizada por el podcast The All-In Podcast que las redes sociales han tenido una tendencia muy de izquierda y que Twitter era de extrema izquierda. Por ese motivo el empresario está intentando mover a la red social hacia el medio para que no tenga ninguna tendencia política. «Estamos intentando moverlo al medio. Lo cual, desde el punto de vista de la izquierda, parece que se está moviendo hacia la derecha si estás parado a la izquierda. Pero no es así».

El magnate, fundador de SpaceX, explicó que con esta tendencia pretende «representar realmente a todo el país». «Simplemente se está moviendo hacia el medio en un intento de representar realmente a todo el país y no sólo a la mitad del país o a menos de la mitad del país».

Elon Musk calmó a todos los espectadores de la conferencia al decir que «no hay nada de qué alarmarse» en el sentido de que no quiere politizar la red social. «Está destinada a ser una plaza que incluya a todo el país y al mundo. Eso es todo», dijo.