Alejandro Nieto se proclamó como ganador de Supervivientes 2022 tras unas duras jornadas y una trepidante votación final que lo enfrentaba a su compañera Marta Peñate. Ahora, un mes después, Alejandro Nieto muestra un gran cambio físico y es que como muchos exconcursantes, el efecto rebote parece haber afectado a su cuerpo.

El cambio físico de Alejandro Nieto

El cambio físico de este concursante durante su paso por Supervivientes fue más que sonado, llegó a perder 19 kilos en el programa y ahora, parece que su cuerpo se recupera de la pérdida de peso. Como paso en muchos casos, al bajar de peso de manera rápida y descontrolada, el cuerpo sufre un efecto rebote cuando deja de tener restricciones.

Este efecto provoca que las personas recuperen los kilos que habían perdido e incluso alguno más por el camino. El mismo concursante mostró el gran cambio físico que había sufrido su cuerpo desde su salida del exigente reality que arrasa con las audiencias en Telecinco.

Lo hacía de manera desenfadada en sus stories de Instagram, donde lo podemos ver en un divertido vídeo cocinando junto con el mensaje «Mientras hago de comer hago twerk…Polivalente…Y sí, he cogido kilos, ¡no pasa nada». Parece que estos kilos no son un problema para el concursante, que recupera su rutina después de resultar ganador de la edición. El exmodelo no ha tenido reparo en mostrarse en todas las etapas que han acompañado esta aventura y así lo demuestra ahora en su Instagram.

Este cambio físico que ahora sufre Alejandro Nieto, no es algo nuevo en el programa, es algo común en este reality. Los concursantes tienes que enfrentarse a condiciones extremas y muchos de ellos, pierden grandes cantidades de peso durante la edición. Él mismo comentaba que, ahora que retoma su rutina, tenía pensado hacerse con una bicicleta para practicar deporte. También, tiene como prioridad ir poco a poco controlando la ansiedad que siente por la comida.

Muchos de los concursantes pueden sentir ansiedad por la comida después de pasar por una experiencia tan radical como ‘Supervivientes’ e incluso necesitar ayuda psicológica para poder volver a la rutina y superar esta etapa. Aún con ello, parece que el esfuerzo ha tenido sus frutos para este concursante y ahora, se ha plantado como el ganador de la edición, después de retadoras pruebas y jornadas a las que se ha enfrentado con sus compañeros.

Las vacaciones junto a Tania Medina

Por el momento, parece que Alejandro Nieto y Tania Media, su pareja, pasan por su mejor momento disfrutando de unas vacaciones. Parece que esta experiencia les ha servido para consolidar su relación y lo celebran pasando unos días entre playas, viajes y mar.

Además, la pareja construye una nueva vida juntos y dan un nuevo paso en su relación, ahora han decidido irse a vivir juntos y hay quien ha empezado a hablar de campanas de boda para la pareja. Parece que han superado los celos y obstáculos y ahora, caminan más unidos que nunca.