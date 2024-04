Dua Lipa se convierte en fan de uno de los productos más típicos de Madrid

Dua Lipa, la cantante y compositora que ha llegado a lo más alto en el mundo del espectáculo a sus 28 años, se ha convertido en una de las personas más importantes del momento. La revista ‘Time’ ha cumplido 100 años y para celebrarlo a elaborado un número especial cuya portada la ocupa la artista anterior. El objetivo era hacer un artículo sobre los 100 rostros más influyentes del planeta y el primero, según los criterios de esta publicación, es Dua Lipa. La joven ha triunfado en la industria musical y ahora está probando suerte en el mundo del cine. Hace unos meses debutó en la película ‘Barbie’, donde hizo un breve cameo que ha recibido muchos comentarios.

«Me encantó estar en el set. Me encanta la idea de encarnar a un personaje diferente y tener un encargo. También me encanta cuando voy a una sesión de fotos y puedo cambiar completamente de look. Me da como una personalidad diferente», responde la intérprete cuando le preguntan por su experiencia en la cinta protagonizada por Margot Robbie. Sin embargo, en esta noticia no solo vamos a hablar de las capacidades que tiene Dua para entretener a los espectadores gracias a su talento. A continuación vamos a explicar lo último que ha pasado en sus redes sociales, pues la artista se ha declarado fan de un producto muy típico en Madrid.

Sin lugar a dudas, este 2024 es el año de Dua Lipa. No ha dejado de recibir ofertas y cada vez participa en proyectos de mayor calado social, pero ha hecho un hueco en su apretada agenda para pasar unos días en Madrid. Son muchos los que se han encontrado con ella por las calles de la capital y su actitud ha sido completamente llana. Fuentes cercanas aseguran que se ha dejado retratar con sus fans, ha hablado con sus grupos de admiradores y ha hecho una vida muy normal. Tanto es así que ha visitado la famosa churrería San Ginés, situada en una de las zonas más céntricas de la ciudad.

Dua Lipa, enamorada de Madrid

Madrid tiene muchos productos típicos y muchas tiendas que son una visita obligada para todos los turistas. No obstante, hay un establecimiento que destaca sobre el resto: la churrería San Ginés. Está situada en el Pasadizo de San Ginés número 5, fue fundada en 1984 y es conocida en toda España. Por allí han pasado personalidades de todo tipo, por eso la presencia de Dua Lipa no extrañó a los responsables de la sala. «Disfrutando mucho», escribió la cantante en su cuenta de Instagram después de comprar una bolsa de churros.

Dua ha disfrutado del ocio de Madrid y ha compartido algunos detalles con sus seguidores. Disfruta de una relación muy especial con su querido público y siempre tiene preparada una sonrisa para todos aquellos que quieren llevarse un recuerdo suyo. Es uno de los secretos de su éxito. También hay que destacar que sus compañeros insisten en que trabajar con ella es un auténtico placer. Su buena reputación le ha abierto muchas puertas e incluso le ha llevado a Hollywood. Lo primero que ha hecho como actriz ha sido participar en ‘Barbie’, pero ya tiene otros proyectos encima de la mesa.

Los orígenes de Dua Lipa

Dua Lipa ahora es una estrella mundial, pero le ha costado mucho tiempo y esfuerzo llegar a este punto. No olvida sus orígenes y siempre que puede aprovecha que el foco está puesto en ella para mandar mensajes que considera necesarios. Nació en la república de Kosovo, un país que se encuentra en un conflicto con la Unión Europea por la exigencia de visa a sus habitantes. Este conflicto le ha robado el sueño a la artista, por eso lo denuncia en muchas de sus intervenciones públicas.

«La población de Kosovo, donde más del 50% tiene menos de 25 años, es una de las más jóvenes de Europa», ha empezado diciendo en una de sus últimas entrevistas. «La oportunidad de poder viajar libremente es realmente importante. Todos estos chicos tienen grandes sueños y esperanzas y quieren poder moverse, viajar y explorar. Quieren evolucionar y crecer, y esperan que quizá se les escuche y se les vea de otra manera. Ahora que sus pasaportes significan algo, me siento muy bien».

Considera que ella ha sido una gran afortunada, pero cree que no todo el mundo ha tenido su misma suerte. Por eso ha puesto mucho empeño en dejar claro que su país no se ajusta a la imagen que otros quieren dar, según su punto de vista. «Cuando la gente piensa en Kosovo, no quiero que piensen: ‘Oh, Kosovo devastado por la guerra’. Es mucho más que eso. Hacemos un festival en Pristina, mi padre y yo, para que gente de todo el mundo venga a ver lo diferente que es de lo que esperan, ya sean artistas de todo el mundo o aficionados que vienen a ver a artistas que les encantan de países vecinos».

Dua Lipa se ha propuesto un reto

Dua se siente orgullosa de su nación y ha explicado que está haciendo todo lo posible para que todo el mundo disfrute de las mismas condiciones. «Sé que cuando vivía en Kosovo, ninguno de mis artistas favoritos venía allí. Mi mayor sueño es poder llevar eso a los niños de allí». Ahora que tiene tanta influencia social, ha trazado un plan para llevar a cabo este propósito. Sin embargo, en su vida no todo es trabajar y esa es la razón por la que ha disfrutado de unas merecidas vacaciones en Madrid.