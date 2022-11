El drama más desconocido de Lucía Dominguín: intentaron secuestrar a sus hijos

Lucía Dominguín ha contado el drama que vivió cuando intentaron secuestrar a sus hijos, el sufrimiento de una madre jamás se olvida. En el programa ‘Sálvame Deluxe’, dejó salir uno de los peores momentos de su vida, algo que había pasado hace unos años con sus hijos, Olfo y la desaparecida Bimba. Alessandro Salvatore fue su primer marido y padre de sus hijos mayores, los cuales sufrieron en primera persona los efectos de un traslado que les pudo costar la vida. Lucía contó ese episodio con lágrimas en los ojos, emocionando a los espectadores.

Lucía Dominguín contó el drama más desconocido cuando intentaron secuestrar a sus hijos

Alessandro Salvatore fue el primer marido de Lucía Dominguín, la hermana de Miguel Bosé. Una familia de artistas que ha pasado sus más y sus menos, el caso de Lucía, ha sufrido en primera persona la fama. Uno de los episodios más desconocidos que vivió en secreto afectó a sus dos hijos mayores.

Bimba que falleció hace unos años víctima de un cáncer y su hermano Olfo cuando eran pequeños casi acabaron secuestrados después de unas vacaciones con su padre. La pareja se había separado y hasta el traslado de Alessandro a México todo funcionaba a las mil maravillas, por el bien de los pequeños.

Lucía explicó que: “Nosotros teníamos un mutuo acuerdo, yo tenía una relación bastante buena con su padre y decidimos que las vacaciones de verano la pasan con ellos y vienen a pasar todo el año conmigo”. Después de unas vacaciones de verano su exsuegra la llamó y según explica le dio la peor de las noticias posibles: “Están fenomenal, no te preocupes. Pero no los vas a volver a ver. No van a volver, se quedan con su padre, olvídate de ellos”.

Después de estas palabras Lucía pensó en lo peor: “Cogí el R5 que tenía y me fui a estamparme, se me habían quitado los pilares de mi vida. Estuve a un centímetro de quitarme la vida, pero a mitad de camino dije: ‘Eres idiota, va a ganar. Tienes que luchar por tus hijos”. Tardaría un año, pero después de lanzar la alerta internacional, los localizaron en México. Por fin Lucía pudo abrazarlos, aunque sus hijos la recibieron con cierta frialdad.

No es nada fácil vivir un divorcio y en el caso de Lucía Dominguín, le tocó la peor parte de la mano de su exmarido Alessandro Salvatore.