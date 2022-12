Tras una relación que duró siete años y una boda en 2007, Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nájera se divorciaron hace ya una década y desde entonces han mantenido un litigio en los tribunales en relación a la custodia de su hijo, Andrea Nicolás que ahora tiene 12 años. Sin embargo cuando se produjo la separación llegaron a un primer acuerdo en el que se supo que la cantante mexicana pagaría la pensión del pequeño, por lo que sabemos el dineral que Paulina Rubio pasa a Colate por su hijo en común.

El dineral que Paulina Rubio pasa a Colate por su hijo

Aunque parece que la custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate es compartida, lo cierto es que cuando se separaron acordaron que el niño viviría en Miami con la madre, aunque esta pagaría a su ex marido una pensión alimenticia que sería por tiempo «limitado».

Se dijo que el empresario que también tiene residencia en Miami cobraría millones por el acuerdo de divorcio y custodia del hijo Andrea Nicolás, pero nada más lejos de la realidad.

«A pesar de cualquier declaración en sentido contrario, el acuerdo económico propuesto por la señora Rubio al señor Nájera es un pequeño pago mensual por pensión alimenticia de tiempo limitado», declaró en su momento la abogada de la camtante, Astrid Bismark.

¿Pidió Colate millones por la pensión de su hijo?

Se había dicho en un principio, incluso fue publicado por la revista People, que Colate habría aceptado una cifra de unos 243.00 dólares a cobrar en tres años con custodia compartida, tras ser descartado el millón de dólares que Colate había solicitado en un primer momento a Paulina Rubio en concepto de pensión alimenticia.

Por lo visto los abogados de Colate le recomendaron aceptar el acuerdo que llevó a Paulina Rubio a tener que pagarle 6,750 dólares mensuales en concepto de pensión de alimentos para su hijo y así lo hizo y así se firmó en la Corte de Familia del condado Miami-Dade (Florida).

En su día se dijo que Colate había pedido hasta 5 millones para renunciar a la custodia de su hijo, aunque nada más lejos de la realidad si tenemos en cuenta que ese acuerdo nunca se llegó a producir y mucho menos, a firmar, y que además desde 2012 y a pesar de lo pactado, se ha vivido una auténtica «guerra» en los tribunales.

Colate abandona su «batalla legal» con Paulina Rubio

«No he pedido cinco millones a Paulina. Mi hijo no tiene precio ni es una moneda de cambio», dijo «Colate» a la revista española Vanitatis cuando se filtró la cifra millonaria.

De hecho, el propio Colate explicaba también recientemente a varios medios que renunciaba a seguir batallando en los tribunales por la custodia de su hijo tras diez años de peleas y acusaciones, alegando además que se había gastado casi medio millón de dólares en abogados y pleitos judiciales.