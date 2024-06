Destrozada y con la nariz sangrando: el motivo por el que Lola Lolita se rompe en redes sociales

Lola Lolita, una de las creadoras de contenido más exitosas de España, con más de 3,5 millones de seguidores en Instagram y cerca de 13 millones en TikTok, ha demostrado una vez más que detrás de los números y la fama, también hay momentos de dolor y vulnerabilidad. Conocida por su naturalidad al compartir su día a día, recientemente ha conmovido a sus seguidores con un relato desgarrador.

Después de un exitoso fin de semana en su evento Lola Lolita Land, la influencer alicantina se enfrentó a un triste revés que decidió compartir con sus seguidores a través de varios vídeos desde una habitación de hotel en Florencia. Visiblemente afectada, Lola Lolita explicó que quería hablar sobre lo sucedido para sentirse mejor consigo misma.

Lola Lolita comenzó su relato explicando cómo había acogido a un gatito de tan solo seis días de vida, un acto de amor y responsabilidad que le hizo dedicar noches enteras a cuidarlo. «Hace una semana acogí a un gatito bebé (…) nunca había tenido a uno tan chiquitito, tenía el cordón umbilical y todo», comenzó a explicar.

La influencer no pudo contener las lágrimas al recordar el esfuerzo y el cariño que puso en el cuidado del pequeño gato. «Me he tirado todas las noches sin dormir, despertándome para ver si seguía respirando, poniéndole calorcito, cuidándole súper bien y yo juraba que no le iba a pasar nada, que iba a salir adelante, que lo iba a tener todo el verano», continuó.

Lola Lolita, sangrando, comparte su experiencia más dura

El momento más doloroso de su relato llegó cuando explicó que, durante su viaje a Florencia, había dejado al gatito al cuidado de una veterinaria. Con la esperanza de que estuviera en buenas manos, se sorprendió al recibir la noticia de que el pequeño había fallecido. «Se lo dejé anoche a las 12 de la noche en su casa y esta mañana me ha dicho que se ha muerto y yo estoy muy mal», confesó entre lágrimas.

La muerte del gatito fue un golpe devastador para Lola Lolita, quien se sintió culpable a pesar de haber hecho todo lo posible para salvarlo. «Me siento súper culpable por lo que ha sucedido y creo que lo he hecho lo mejor posible», expresó, mientras su nariz comenzaba a sangrar debido a la intensidad de su llanto. Las imágenes son llamativas y han dejado preocupados a sus seguidores.

Para dar un homenaje al pequeño, la influencer compartió varias imágenes del gatito cuando aún estaba con vida. En una de las fotos, se podía ver al diminuto animal con el cordón umbilical todavía adherido, lo que subraya la fragilidad de su corta vida. «Con el cordón umbilical y todo mi pequeño por Dios», escribió en una de las fotos.

El lado más vulnerable de Lola

La desgarradora historia de Lola Lolita ha resonado profundamente entre sus seguidores, quienes han mostrado un inmenso apoyo en los comentarios. Muchos se han conmovido por su sinceridad y el amor que demostró al intentar salvar al pequeño gato, llamado Bibi.

La modelo ha recibido numerosos mensajes de ánimo y solidaridad, reconociendo el dolor que conlleva perder a un ser querido, incluso si se trata de una mascota tan pequeña. Su relato ha servido para humanizar aún más su figura pública, mostrando que, más allá del éxito y la fama, también enfrenta desafíos y tristezas personales.

Este episodio ha puesto de relieve la importancia de la comunidad online en la vida de Lola Lolita. A pesar de la tristeza, la respuesta positiva y el apoyo de sus seguidores han sido fundamentales para ayudarla a sobrellevar el dolor. La apertura emocional de la influencer ha fortalecido el vínculo con su audiencia, mostrando que no teme compartir tanto sus triunfos como sus momentos más oscuros.

La historia de Lola Lolita y el pequeño Bibi es un recordatorio de la fragilidad de la vida y el impacto profundo que pueden tener las pérdidas, independientemente del tamaño o la especie del ser querido. A través de su dolorosa experiencia, la creadora de contenido ha demostrado que la vulnerabilidad y la autenticidad son dos herramientas que pueden abrir cualquier puerta.

Mientras sigue adelante, Lola Lolita continuará siendo una figura inspiradora, no solo por su éxito profesional, sino también por su capacidad para compartir su humanidad y construir una comunidad basada en la sinceridad y el apoyo mutuo.

Este mes ha sido muy especial para ella porque ha inaugurado su propio festival. Un evento que lleva su nombre que ha seducido a estrellas de la talla de María Pombo, quien no dudó en ir a ayudar a su compañera de profesión. De hecho no es la única influencer que se ha dejado ver por allí.