Las desconcertantes imágenes en tanga y con una botella de vodka de Camilo Blanes

Camilo Sesto murió el 8 de septiembre de 2019 y a partir de ese momento el futuro de su hijo cambió para siempre. Camilo Blanes es uno de los rostros más controvertidos de nuestra crónica social. Famoso desde que nació, el joven ha estado en primera línea y recibiendo comentarios de todo tipo, pero después de lo último que ha pasado el público se ha puesto de acuerdo. Camilín, como se le conoce popularmente, necesita ayuda y las últimas fotografías que ha publicado en su cuenta de Instagram son una buena prueba de ello. Su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, ha intentado que ingrese en una clínica especial, pero él se ha negado.

Camilo Blanes disfrutaba de una relación muy estrecha con su progenitor y para él fue un golpe muy duro aprender a vivir sin el cantante. De hecho la muerte de Sesto fue el origen de su decadencia. Enseguida empezó a rodearse de malas compañías.

Lourdes Ornelas intentó que abriera los ojos, pero los amigos de Camilín han conseguido que haga todo lo contrario. Reside en una mansión situada en Torrelodones que era propiedad del artista. Esta vivienda está completamente destrozada. Su interior deja mucho que desear: hay basura acumulada, el suelo está sucio y en las habitaciones impera el desorden.

En las últimas horas Blanes ha publicado una fotografía con una botella de vodka. A mucha gente le ha llamado la atención que esté en ropa interior, pero lo peor de todo no es eso. Lourdes Ornelas ha reconocido que su hijo tiene problemas de conducta. Sus hábitos son muy perjudiciales, por eso es tan peligroso que consuma alcohol. La mexicana lo tenía todo planeado y fuentes cercanas aseguraron que Camilín había accedido a internar en un centro especializado para empezar a «disfrutar de la vida y cuidarse».

Camilo Blanes, en tanga y con una botella de alcohol

El hijo de Camilo Sesto, sin ningún pudor, ha compartido unas imágenes con un tanga azul y una botella de alcohol. Lo ha hecho a través de una cuenta de Instagram donde se hace llamar Sheila Devil. En este sentido hay muchas dudas. Algunos aseguran que ha iniciado un proceso de transición para cambiar de sexo y otros prometen que simplemente está jugando con la prensa. Su amiga Cristina Rapado asegura que todo es una confusión. Según su versión, Camilín no se siente mujer, lo único que está haciendo es dar de qué hablar.

Fue Cristina la que prometió que su compañero iba a internarse. El problema es que el reportero Sergio Pérez asegura que Blanes nunca ha pensado en hacer algo parecido, a pesar de que disimulara durante un tiempo. «Iba a ingresar en una clínica de la sierra de Madrid, pero él se niega por completo, aunque en un primer momento estaba decidido. Sigue estando en las mismas condiciones, y él se niega a entrar. Continúa todo igual», contó en ‘Fiesta’.

«Nunca ha tenido ni la más mínima intención de ingresarse», añadió el periodista Aurelio Manzano, quien también trabaja en el programa ‘Fiesta’. Y añadió: «Es verdad que se lo propuso su madre, pero él nunca ha querido ingresarse, y ese es el gran problema, porque él no está bien, y sus amistades no le sirven de ayuda».

Las imágenes de Camilo con un ¿arma de fuego?

La imagen de Camilo en tanga e suma a una serie de publicaciones preocupantes que ha compartido en los últimos meses, las cuales han generado inquietud entre sus familiares y amigos cercanos. Entre estas fotos se incluye una en la que posa con una pistola y un hacha. Cuando todo esto vio la luz, fuentes cercanas a Blanes aseguraron que había sido una confusión porque realmente el arma de fuego no era de verdad. Sin embargo, todavía hay muchos que piensan que el hijo de Camilo Sesto necesita ayuda.

Lourdes Ornelas ha reconocido que se siente completamente sola. La única persona que le apoya es Cristina Rapado, quien se ha dado cuenta de que su amigo se ha rodeado de la gente equivocada. Recordemos que hace unos años tuvo un accidente con su bicicleta y estuvo varios días en la UCI. A raíz de esto, prometió que iba a cambiar y durante un tiempo dejó de hacer fiestas en su mansión de Torrelodones. El problema es que no se puso en manos de profesionales y terminó recayendo.

La relación entre Camilo y Lourdes no es fluida. La mexicana acude a casa de su hijo de incógnito y en numerosas ocasiones ni siquiera llama a la puerta para no tener conflictos. La situación empeora por momentos, pero Camilín no está dispuesto a cambiar de actitud y ha decidido compartir su vida en una cuenta de Instagram que ya ha dado la vuelta a nuestro país.