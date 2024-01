El dramático estado de la mansión de Camilo Blanes por dentro: saltan las alarmas

Camilo Blanes heredó de Camilo Sesto una mansión valorada en 800.000 euros que se encuentra en Torrelodones, una de las mejores zonas de Madrid. El joven sufrió mucho tras la muerte del artista y ha tenido que superar grandes obstáculos porque no sabía cómo reconducir su camino. Lamentablemente no ha sabido encontrar la alternativa correcta y su madre está muy preocupada. Lourdes Ornelas intentó desviar la atención en un primer momento, pero después terminó reconociendo que Camilín, como se le conoce popularmente en la crónica rosa, tiene que resolver serios problemas médicos.

La artista Cristina Rapado, una de sus grandes amigas, aseguró que estaba a punto de ingresar en un centro especializado para iniciar una recuperación que prometía dejar atrás todos sus fantasmas del pasado. La cuestión es que Camilo dio un paso atrás y en el último momento rechazó la oferta que le hizo su madre: ponerse en manos de especialistas. Lourdes está muy afectada, sobre todo después de ver unas fotografías que demuestran el estado en el que está la casa donde vive su hijo.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Lourdes tampoco tuvo una buena experiencia al lado de Camilo Sesto, aunque siempre ha defendido que fue uno de los mejores intérpretes de nuestro país.

«Los artistas también sufren y él fue una víctima de las circunstancias», dijo en un de sus entrevistas. «Luchó mucho para salir adelante, era un artista excepcional. La serie se basa en un documental en el que él habla. En la época en la que transcurre la trama, Camilo estaba fenomenal, su papel en ‘Jesucristo Superstar’ fue inmejorable, por su voz y su presencia».

La casa donde vive Camilo Blanes

Desorden, basura por el suelo, ropa encima de los muebles y suciedad por todos los rincones. Este es el estado en el que se encuentra la mansión de Camilo Blanes, una propiedad que en su momento fue un icono para la prensa el corazón porque el cantante se sentía muy orgulloso de la misma. Abrió sus puertas en alguna entrevista para que el público entendiera por qué se sentía tan cómodo dentro de esta propiedad.

Camilo tiene un gran respeto hacia su padre, de hecho su caída en picado empieza justo cuando tuvo que despedirse de él. Antes de este triste suceso quería ser cantante y había hablado con un representante para viajar a México e iniciar allí una trayectoria que prometía ser imparable. La cuestión es que la muerte de Sesto dio un giro de 180 grados a sus planes.

Preocupación por Camilo Blanes

Lourdes Ornelas dio un paso adelante en 2022 después de comprobar el estado en el que vivía su hijo. La casa que había heredado y que utilizaba como residencia oficial está en un estado lamentable. El joven hace fiestas allí con sus amigos, unos amigos que no cuentan con la confianza de Lourdes, quien considera que únicamente están motivados por intereses económicos.

«Me lleve una desagradable sorpresa al verle así. Me había prometido que iba a llevar una vida normal, que se acabaron los errores del pasado. Estoy muy dolida», explicó la madre de Camilín cuando regresó de México y descubrió que su hijo le había mentido.

«Ya no sé qué hacer. Lo más recomendable es que ingresara en un centro de desintoxicación, pero nadie puede obligarle a entrar, si no es por propia voluntad. Ya he dicho en otras ocasiones que, cuando vivíamos en México, y se repetían estas situaciones, conseguía ingresarle, pero en España es distinto que allí».

Una herencia complicada

Camilo Blanes se convirtió en heredero universal de Camilo Sesto en 2019. Solamente en efectivo recibió 2 millones de euros, eso sin contar la cantidad que recibe todos los meses por las míticas canciones que cantaba el artista. Este patrimonio ha terminado convirtiéndose en su peor enemigo. Lourdes Ornelas avisó de que había gente que se había acercado a él para aprovecharse de su riqueza y lo peor de todo es que le han llevado por el camino equivocado.

Camilo no ha hecho un buen uso de la mansión que adquirió después del triste fallecimiento de su padre. Nada quedan de las estancias impolutas y repletas de obras de arte que tenía el intérprete. Las publicaciones que Camilín ha compartido en sus redes sociales bajo el nombre de Sheila Devil son una prueba más que demuestran el estado mental en el que se encuentra el heredero.

El periodista Aurelio Manzano ha confirmado en ‘Fiesta’ que el joven nunca ha estado cerca de iniciar un proceso de recuperación, a pesar de que intentó que su entorno pensara lo contrario. «Nunca ha tenido ni la más mínima intención de ingresarse», declaró en el programa presentado por Emma García. «Es verdad que se lo propuso su madre, pero él nunca ha querido ingresarse, y ese es el gran problema, porque él no está bien, y sus amistades no le sirven de ayuda».