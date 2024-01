Preocupación por la salud de Camilo Blanes: su última imagen es demoledora

Se llama Camilo Blanes, pero en la prensa del corazón se le conoce como Camilín y en los últimos años ha llamado la atención de todos debido a sus fuertes problemas de salud. Su madre, la famosa Lourdes Ornelas, ha reconocido que el joven está luchando contra las adicciones, pero ella no sabe cómo ayudarle porque no se da cuenta de la gravedad de sus circunstancias. El heredero de Camilo Sesto se hizo con una fortuna extraordinaria después del fallecimiento del artista y a partir de ese momento se juntaron dos cosas. En primer lugar que no superó la muerte de su padre y en segundo que no ha hecho un buen uso del dinero que recibió.

Lourdes Ornelas insiste en que su hijo se ha rodeado de personas que no le miran con buenos ojos y que únicamente están a su lado por interés. Recientemente se ha convertido en noticia a raíz de publicar una imagen que ha hecho saltar las alarmas. La fotografía es demoledora, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Camilo iba a ingresar en un centro para iniciar un tratamiento, aunque ha cambiado de planes y nada queda de este propósito.

La preocupante foto de Camilo Blanes

Camilo Blanes se hace llamar Sheila Devil en las redes sociales. Este apodo ha despistado bastante. En un primer momento aseguraron que se estaba hormonando porque quería convertirse en mujer, pero su amiga Cristina Rapado asegura que únicamente está intentando provocar a la prensa. Según su versión, ha construido un personaje femenino para divertirse, pero no tiene ninguna intención de iniciar un proceso de transición. Sea como sea, las imágenes que publican su cuenta de Instagram cada vez son más preocupantes.

Camilín ha compartido una instantánea sujetando un fusil. Se armó tal revuelo que no tuvo más remedio que aclarar que el arma era falsa. Exactamente dijo: «hay una pistola de juguete». El problema es que este gesto demuestra que todavía no es consciente de la importancia de sus movimientos. Ha rechazado la ayuda de su madre y de momento no iniciará el tratamiento que Lourdes había pensado para él.

Camilo rechaza la ayuda de los suyos

La relación entre Camilo Blanes y Lourdes Ornelas no atraviesa un buen momento, especialmente desde que el heredero de Camilo Sesto se ha negado a ponerse en manos de especialistas. «Nunca ha tenido ni la más mínima intención de ingresarse», aseguró el colaborador Aurelio Mazano en el programa ‘Fiesta’ de Telecinco. «Es verdad que se lo propuso su madre, pero él nunca ha querido internarse y ese es el gran problema porque no está bien. Sus amistades no le sirven de ayuda».

Se niega a cumplir con el tratamiento

La preocupante foto de Camilo Blanes junto a un fusil de mentira es solo una prueba más que demuestra la gravedad de su situación. El reportero Sergio Pérez ha confirmado que no tiene pensado ingresar en ningún centro. No se da cuenta de su problema.

«El 16 de noviembre iba a ingresar en una clínica de la sierra de Madrid, pero él se niega por completo, aunque en un primer momento estaba decidido. Sigue estando en las mismas condiciones y él se niega a entrar. Continúa todo igual». Mientras tanto, su madre lucha para que ciertas amistades se alejen lo máximo posible.