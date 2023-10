El cambio más inesperado de Camilo Blanes tras convertirse en Sheila Devil

La gran fortuna que Camilo Blanes heredó de Camilo Sesto ha terminado jugando en su contra. El hijo del famoso cantante renunció a su carrera profesional para gestionar el patrimonio que consiguió, pero lamentablemente no tomó buenas decisiones. Su madre, la famosa Lourdes Ornelas, ha intentado ayudarle una infinidad de veces, aunque él no se lo ha puesto nada fácil. Hasta ahora. Camilín, como se le conoce en la crónica social, ha cambiado de vida para siempre y su entorno está mucho más tranquilo.

Camilo Blanes responsabiliza de sus problemas a ciertos reporteros insiste en que su situación está controlada. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario y cada vez son más los que aseguran que necesita apoyo profesional. Debemos recordar un dato importante. Cuando Camilo Sesto estaba vivo, el joven quería seguir sus pasos y convertirse en una estrella. De hecho estuvo a punto de viajar a México para grabar su primer disco porque tenía mucho talento, pero el destino le llevó por otro camino.

El cambio más drástico de Camilo Blanes

Camilo Blanes tuvo un accidente con su bicicleta y estuvo mucho tiempo en la UCI. Su estado de salud hizo saltar todas las alarmas, pero por suerte los médicos lograron controlar su problema y pudo salir adelante. Después de este gran susto parecía que había aprendido la lección, aunque el tiempo ha demostrado que hay conflictos personales que no se resuelven tan rápido. Camilín retomó sus malas costumbres y se juntó con gente que estaba motivada por intereses económicos.

Una de las pocas personas que ha demostrado estar a su lado de manera incondicional es la artista Cristina Rapado. Asegura que lo único que le importa es el estado de salud del heredero de Camilo Sesto. Ha hecho un pacto con Lourdes Ornelas y no ha descansado hasta que Blanes ha entrado en razón. Por suerte se ha dado cuenta de que no puede seguir así y ha iniciado su gran cambio. No, no estamos hablando de su transformación a Sheila Devil, la identidad con la que se ha dado a conocer en las redes sociales.

Camilo abandona la mansión de su padre

Cristina Rapado promete que Camilo Blanes empezará su tratamiento en las próximas semanas. «A finales de noviembre por fin él va a tomar el paso de entrar en ese resort que él dice para disfrutar de la vida y cuidarse». De momento ya ha dado el primer paso: dejar la casa que heredó de su padre, que era un foco de tentación. «Ya ha salido de la mansión de Camilo Sesto y se ha ido a la playa, a comer en buenos restaurantes», explica Cristina.

Camilín ha tomado la mejor decisión

Después de tener muchas discusiones con su madre, Camilo Blanes se ha dado cuenta de que tenía razón. Lourdes Ornelas quiere lo mejor para él y ha logrado convencerlo para que dé el paso y se ponga en manos de especialistas. «Lourdes y yo nos hemos hecho aliadas por un bien común, que es la salud de Camilín», recalca Cristina Rapado. Por eso se molestó tanto cuando le acusaron de acercarse a él para llamar la atención de los medios.