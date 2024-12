La decisión de José María Almoguera sobre su hijo que no le va a gustar nada a Carmen Borrego

Las novedades sobre el clan Campos no han dejado indiferente a nadie. El anuncio de José María Almoguera como concursante de la nueva edición de ‘GH Dúo’ ha generado tanto expectación como controversia. José tiene claro todo lo que debe hacer antes de entrar en el programa. Cree que lo mejor para todos es que su madre no vea a su hijo. Hay que recordar que Almoguera no tiene relación con Carmen Borrego, a quien acusa de moverse únicamente por motivos económicos.

Esta decisión, que José María Almoguera justifica como un acto de protección hacia su primogénito, ha sorprendido a muchos. «No quiero que esté lejos de mi supervisión. Si yo no estoy, el niño no va», ha comentado durante su última entrevista. Aunque ha reconocido que su relación con Carmen Borrego ha mejorado en los últimos meses, todavía queda mucho camino por recorrer. Entre ellos hay bastantes problemas que todavía no están resueltos.

Una de las mayores preocupaciones de José María al ingresar en ‘GH Dúo’ es el tiempo que pasará lejos de su pequeño, algo que admite no haber experimentado antes. «No sé cómo voy a llevar estar separado de él durante tanto tiempo. Es muy pequeñito y siempre he estado presente. Esto va a ser difícil, pero es trabajo y lo hago pensando en su bienestar», declara al respecto. Es evidente que el proyecto no será fácil, aunque cree que está en el momento perfecto.

La decisión de José María Almoguera

La futura estrella de ‘Gran Hermano’ ha asegurado haber tomado todas las precauciones posibles antes de firmar su participación en el reality. «He organizado todo para que no le falte nada mientras no estoy. Hasta que no lo tuve todo atado, no tomé la decisión de entrar al programa», comenta cuando le preguntan por este tema. Su decisión está clara: su hijo se quedará con Paola Olmedo hasta que su aventura en Telecinco haya terminado.

Carmen Borrego podría no estar del todo de acuerdo con esta nueva imposición. La colaboradora ha dejado claro en varias ocasiones que desea que su relación con José María sea más cercana y considera a su nieto una pieza clave para fortalecer ese vínculo. No va a poner pegas, pero fuentes próximas confirman que no está de acuerdo con lo que ha hecho José. También es cierto que Carmen no tiene relación con Paola Olmedo, por eso es imposible que tenga contacto con el bebé durante este tiempo.

¿Por qué entra José María a ‘Gran Hermano’?

Carmen Borrego ha asegurado que apoyará a su hijo en ‘GH Dúo’. Es más, si le hubieran dejado habría sido ella la que le defendiese en plató. Durante su última aparición en ‘Vamos a Ver’, ha declarado: «Lo hace por su hijo, y me parece bien. Es una oportunidad para él». No obstante, también ha dejado entrever que esta distancia forzada podría dificultar la reconciliación total que tanto anhela.

Durante la última exclusiva que ha dado en ‘Lecturas’, José María Almoguera hizo un balance del 2024, calificándolo como uno de los años más duros de su vida. La ausencia de figuras clave como sus abuelas y los cambios en su vida personal han marcado profundamente este período. «Ha sido el primer año en el que he sentido realmente la falta de personas importantes. Esas pérdidas no las vives en el momento, las sufres después».

El joven ha recordado algunos episodios que le hicieron consciente de lo que ha perdido, como los cumpleaños familiares sin la presencia de sus abuelas. «El primer cumpleaños de mi hijo sin ellas fue muy duro. Este año ha sido una montaña rusa de emociones, pero también me ha servido para valorar lo que tengo».

La reconciliación todavía está muy lejos

Aunque José María reconoce que la relación con su madre ha mejorado, deja claro que las decisiones relacionadas con su hijo son exclusivamente suyas. «Ahora mismo las cosas están bien, ella ve al niño, pero soy yo quien lo lleva. Y así seguirá siendo», comenta con total naturalidad.

Este control sobre las visitas de Carmen Borrego a su nieto podría interpretarse como una medida de protección, pero también refleja las cicatrices que aún quedan por sanar en su vínculo familiar. Almoguera, sin embargo, se muestra optimista: «Creo que con tiempo y paciencia podremos resolver nuestras diferencias». Tal y como ha reconocido, está en manos de profesionales y no dará el paso final hasta que su responsable le dé permiso.

La entrada de José María en ‘GH Dúo’ se ha convertido en el tema de conversación más famoso de Telecinco. Él no tiene demasiada experiencia en televisión, por eso reconoce: «Sé que habrá momentos duros, pero confío en que mostraré quién soy realmente. Espero que la gente pueda ver al José María auténtico». Carmen Borrego, al ver las inseguridades de su hijo mayor, le ha vuelto a tender la mano. «Estaré aquí para lo que necesite. Solo quiero que sea feliz y que demuestre lo buena persona que es», ha dicho la hermana de Terelu Campos. La familia está en un momento muy mediático y las próximas semanas serán clave para entender lo que ha pasado.