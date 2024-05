La decepción que ha llevado a Aitana a abandonar una de sus pasiones

Aitana está de plena actualidad a raíz de su reconciliación con Sebastián Yatra. En su momento fueron una de las parejas más cotizadas de la crónica social y su ruptura causó una auténtica sensación, por eso hay tantos medios que han seguido de cerca los pasos de la catalana. Sin embargo, ella siempre ha sido muy reservada y se ha negado a dar explicaciones sobre su esfera íntima, así que ha sido Sebastián el que ha confirmado los rumores. En las últimas horas ha reconocido que Aitana y él se han dado una segunda oportunidad, pero no ha entrado en detalles porque sabe que su novia no se siente cómoda en este tipo de situaciones.

La concursante de ‘Operación Triunfo 2017’ quiere que solo se hable de ella por cuestiones profesionales. Lo cierto es que no ha dejado de trabajar desde que salió de la famosa Academia y ha hecho absolutamente de todo: ha grabado varios discos, ha dado conciertos en los mejores escenarios, ha cruzado el charco, ha ganado fama internacional e incluso ha probado suerte como DJ. Asegura que es una de sus grandes pasiones, así que creó un espectáculo llamado ‘Alpha Houses’ para poder profundizar en este arte, pero no ha tenido más remedio que cancelarlo.

Aitana ha explicado que la gente iba a haber sucesiones de DJ pensando en que en algún momento interpretaba una de sus famosas canciones, pero no es así. Su única intención era pinchar música y entretener a sus queridos fans, aunque tuvo que cambiar de rumbo porque «la gente que venía esperaba que pusiera alguna canción mía o cantara». La artista ha intervenido en un conocido espacio para explicar cómo nació ‘Akureyr’, el nuevo tema que canta junto a Yatra.

Aitana explica cómo será su nueva etapa

Aitana ha recibido muchas críticas. Le han acusado de haber modificado su estilo para llamar la atención de la audiencia y no desaparecer del mercado musical. Sin embargo, ella insiste en que lo único que ha hecho ha sido escuchar a su corazón. Considera que tiene que pasar por diversas etapas, no reprimir ninguno de sus sentimientos y mostrarse tal y como es, por eso sus últimos conciertos han sido ligeramente provocativos. Entiende que haya gente que esté extrañada, pero pide respeto y no consiente que nadie cruce los límites de la cordialidad.

La novia de Sebastián Yatra ha tenido muchos detractores, pero continúa disfrutando de un gran poder mediático y sus admiradores están deseando descubrir sus nuevos proyectos. «En esta nueva etapa musical va a haber un poco de todo. Lo que me inspire la canción es hacia donde quiero llevar la música. Todo va a ser pop y va a tener un hilo conductor», ha declarado cargada de ilusión. También ha confirmado que en los próximos meses va a pasar mucho tiempo con Yatra porque tienen varias ideas que quieren llevar a la práctica.

Cuando se empezó a especular con la reconciliación de Sebastián Yatra y Aitana, la periodista Laura Fa aseguró que los artistas habían retomado el contacto por motivos profesionales. No se equivocaba. La catalana y el colombiano han sacado juntos una canción, pero es solo el principio de una larga lista. «Para mi próximo proyecto estoy componiendo muchas canciones con Sebastián Yatra, aunque no para cantarlas juntos. Nos entendemos muy bien en el estudio», ha declarado la protagonista de ‘Alpha Tour’.

El compromiso de Aitana

Aitana Ocaña se ha comprometido a no dar de lado a su público infantil, a pesar de que esté probando suerte con otras fórmulas. Insiste en que no ha roto con su pasado musical, al contrario. Simplemente está aumentando su nicho de mercado porque se ha dado cuenta de que le sigue gente de todas las edades y quiere complacer a todos sus fans. «No es ninguna ruptura, en absoluto. Mucha gente me está preguntando: ¿quieres romper con tu público infantil? Yo no quiero romper con nadie. Amo tener fans pequeños, hoy la atención de los niños es lo más difícil de conseguir. Y en mis conciertos también hay adolescentes, muchos padres y hasta abuelos».

Aunque tuvo que dar de lado a su afición de ser DJ, Aitana ha protagonizado una gira que ha consolidado su buena reputación. «Lo que he hecho con Alpha es no limitarme. Si a mí ya de por sí las letras no me salen muy fuertes. Pero si escribo letras sobre la sensualidad de la mujer no pienso si las va a escuchar algún niño», responde en ‘LOC’, cuando le preguntan por estos espectáculos.

«Para mí es importante sentirme libre y no sentirme juzgada. Lo que no me gusta es que se juzgue a las mujeres por cosas que no se juzga a los hombres. Es lo que más me hace hervir la sangre, lo que más rabia me da. ¿Por qué me hacen sentir que debo llevar una línea de perfección extrema y me comparan con otras mujeres quién baila mejor y quién hace un show más espectacular, y con los hombres no pasa eso?» Aitana ha hecho una promesa: no se olvidará de sus fans más jóvenes, pero no quiere que nadie se lo imponga. Es una mujer libre y actuará en consecuencia.