Aitana se pronuncia tras volver con Sebastián Yatra: estas han sido tus palabras

Según han confirmado diversos testigos, Aitana y Sebastián Yatra se han dado una segunda oportunidad. Antes de entrar en detalles debemos hacer un breve repaso para comprender por qué esta noticia ha generado tanta polémica. La concursante de ‘Operación Triunfo 2017’ siempre ha sido muy discreta con su vida privada, pero inevitablemente se ha convertido en uno de los rostros más destacados de nuestra crónica social, por eso el público tiene tanto interés en su trayectoria personal. Aitana está convencida de que lo mejor que puede hacer es guardar silencio, pero después de salir a la luz su secreto no ha tenido más remedio que dar unas declaraciones. Le han pillado con Sebastián Yatra y fuentes cercanas aseguran que vuelven a ser novios.

Sebastián Yatra se sentó a hablar con la diseñadora Vicky Martín Berrocal en el podcast ‘A solas con’. Sin dar el nombre de Aitana, reconoció que la relación más larga que había tenido había sido con ella. Sus palabras generaron bastante controversia porque reconoció que si hubiese seguido con la artista, posiblemente habría caído en algún error. «Un año. Ese ha sido mi tope, pero me pasa que digo: ‘Si yo tuviese una relación más tiempo, me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado de alguien’, pienso así», declaró exactamente. De un momento a otro recibió muchos ataques.

Sin embargo, Aitana no ha tenido en cuenta las confesiones del colombiano, quien abrió su corazón y dijo: «Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien. Yo sí, en este momento de mi vida con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados».

Aitana ya ha roto su silencio

Cabe la posibilidad de que Sebastián Yatra ya hubiera vuelto con Aitana cuando le dio la entrevista a Vicky Martín Berrocal. Pero el cantante intentó ser discreto e hizo todo lo posible para guardar el secreto porque sabe que a la protagonista de ‘Alpha Tour’ no le gusta verse envuelta en este tipo de escándalos. Yatra explicó que buscaba en una mujer y que tenía que tener el sexo opuesto para conseguir enamorarte.

«Creo que en este momento de mi vida tiene que haber, para que no sea sólo una amistad, una atracción física. Es como la base. Una atracción física y química. Ya después de eso, que sea buena persona. (…) Hasta ahora nunca me he enamorado de alguien que no me haya gustado antes, pero puede pasarme», declaró el intérprete de ‘Tacones rojos’. Todos los ojos fueron a parar en Aitana, pues Yatra hablo abiertamente de las normas que, según él, deberían existir dentro de una relación.

«Todas esas reglas se las inventó otro ser humano, diciendo que el hombre tiene que estar encajado aquí y la mujer allí. ¿Quién dijo que las mujeres son las que usan bolso y los hombres no?», declaró cuando analizó los noviazgos convencionales. Ahora todo el mundo sabe lo que piensa, por eso tienen tanto valor las palabras que ha pronunciado Aitana después de salir a la luz la mediática reconciliación.

Aitana, tan amable como siempre

Aitana ha dejado claro en más de una ocasión que no se siente cómoda haciendo confesiones sobre su vida privada. Su objetivo es que el público se acuerde de ella por su talento encima de los escenarios, por eso ha blindado al máximo su esfera personal. En las últimas horas se ha convertido en tendencia porque ha pronunciado unas significativas palabras después de confirmarse su segunda oportunidad con Sebastián Yatra. En lugar de desmentir los rumores, como ha hecho otras veces, ha declarado: «Muchas gracias, que tengáis un buen día. Os mando un beso grande. Gracias».

La artista disfruta de una relación excelente con la prensa. A pesar de que ha atravesado situaciones complejas, nunca ha tenido ninguna salida de tono. Recordemos que hace unos meses le acusaron de haber cambiado de estilo radicalmente para atraer a otro tipo de público y continuar en el foco mediatiático, pero ella no se ha dejado influenciar por sus detractores. Afortunadamente cuenta con el apoyo de su padre, quien nunca le ha dado de lado. De hecho eso es algo que tienen en común con Sebastián.

Durante su charla con Vicky Martín Berrocal, Yatra aprovechó para poner en valor la figura de su progenitor. «Mi padre viene de una familia de empresarios. Mi abuelo fue un empresario muy importante en Colombia. Tenía una empresa de mensajería en Colombia. Es una empresa muy grande y mi padre creció con esa sombra de un padre muy exitoso. Pensó ‘¿y ahora cómo voy a tener éxito yo?’ Es un poco intimidante».