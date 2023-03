‘El Hormiguero’: Aitana desvela dónde será la próxima fiesta de ‘Alpha House’

Tras la visita de Ana Mena, El Hormiguero continuó una semana llena de visitas musicales con Aitana. La artista catalana acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo single, Los Ángeles, que vio la luz en la madrugada de este jueves.

Los Ángeles es una canción que adelanta el sonido y la estética de Alpha, el tercer álbum de estudio de la artista, que aún no tiene fecha de lanzamiento y que se presenta como uno de los discos naciones más esperados de este 2023.

La entrevista arrancó anunciando la fiesta que tendría lugar justo después del programa en un local de Gran Vía como presentación de Los Ángeles, tema del que habló con Pablo Motos. «Me he puesto a hacer un montón de canciones nuevas y ‘Los Ángeles’ he visto que es una canción para sacarla ahora mismo porque es muy divertida, muy de club», afirmó la artista.

Tras escuchar un adelanto de su nuevo single, Pablo Motos quiso saber si Aitana, debido a su popularidad, podía salir como cualquier chica de su edad. «Yo hago absolutamente todo. A mí me gusta mucho salir, ir por el centro y a veces llevo mascarilla para disimular, pero otros días no me paran tanto, es depende del día», señaló la artista.

En cuanto a su nueva etapa musical, Aitana compartió algunos adelantos de lo que tiene entre manos. «Alpha es mi nuevo disco, que todavía queda un poquito para que salga. Es verdad que lo he anunciado ya porque va a haber muchas cosas alrededor de Alpha, no solamente un disco», explicó.

«Ya he anunciado lo de las fiestas, que quiero hacerlas por todo el mundo y de hecho sí puedo decir que la próxima va a ser en México, pero hay más cosas alrededor y quiero ir sacándolas poquito a poco», desveló la artista. «Hay dos temas, En el coche y Formentera, que ya están dentro de este disco, ahora saco Los Ángeles y doy paso a esta nueva era», agregó.