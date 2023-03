‘El Hormiguero’: Ana Mena desvela la historia real detrás de una de las canciones de ‘Bellodrama’

El Hormiguero continuó la semana con la visita de Ana Mena. La artista malagueña visitó este martes el programa de Antena 3 para presentar Bellodrama, su nuevo disco, publicado el pasado viernes tras presentarse como uno de los álbumes más esperados del año.

«Buscaba una palabra que definiera el disfrute de la melancolía, el disfrute de la ruina cuando estás en la miseria absoluta. Pienso que la vida son momentos y que hay que vivir los momentos malos para disfrutar de los buenos», expresó la artista sobre el significado de Bellodrama.

Ana Mena reconoció que piensa lo mismo que Joaquín Sabina, quien siempre proclama que las mejores canciones son todas de desamor, porque se escribe mejor cuando estás triste que cuando estás contento.

«Cuando me encuentro mal, me pasa algo o estoy preocupada por cualquier cosa, voy al estudio con mi equipo de siempre y para mí contar eso que me ocurre en forma de canción es una terapia. Sin embargo, cuando estoy contenta o en un buen momento no me paro a escribirlo», explicó.

La artista admitió que Lentamente es su canción favorita del álbum. «Es una canción muy nostálgica y es la que mejor define el concepto bellodrama y a nivel de sonido también es la que mejor me define a mí, porque tiene una producción muy retro con un toque actual. A mí me encanta la música de los años 70, que es la que me ponía mi padre, y me gusta tenerla reflejada en algunas de mis canciones», explicó.

Por otro lado, desveló la historia detrás que esconde otra de las canciones de su nuevo disco, Me he pillao x ti. «Esto sucedió en el verano del primer año de la COVID-19. Ese verano los artistas estábamos muy jodidos porque no podíamos ofrecer conciertos y yo, de repente, me encontré con un verano libre, sin trabajo».

«Entonces me dije a mí misma que me iba a apuntar a todo lo que me propusieran y un día una amiga me dijo que le había llamado un amigo italiano que le había dicho que fuéramos unos días a su pueblo», comenzó a explicar la artista.

«Una tarde fuimos a un cumpleaños en una playa y había un chico en un lado apartado del grupo que no hablaba con nadie, les pregunté a sus amigos qué le pasaba y me dijeron que estaba rayado con su novia. Y yo, donde hay novia, yo ni me insinúo. Eso para mí es sagrado y lo respeto al máximo», continuó.

«Lo di por imposible, me volví a España y cada mes o mes y medio miraba su Instagram a ver si seguía con su novia. Y a los seis o siete meses, me llamó mi amiga para decirme que ya no estaba con su novia y pensé que había llegado el momento de escribirle una canción. Y me fui una tarde al estudio, escribí la canción en una hora y pico, pero entre las mezclas y la producción pasaron unos meses, así que cuando la terminé y se la fui a mandar ya tenía otra novia», concluyó Ana Mena entre risas.