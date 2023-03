Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa comenzó una semana llena de visitas musicales, con Omar Montes, que acudió de nuevo al plató de las hormigas para presentar la gira de su último disco, Quejíos de un maleante.

La nueva gira de Omar Montes comenzará el próximo 21 de abril en Albacete, y en ella estará acompañado por Los Maleantes. «Somos ya, si no fallan mis cálculos, 45 maleantes. Todos de mi barrio, todos maleantes de verdad, todos forman parte de la performance y cada uno tiene su cometido», expresó el artista.

«He comprado un Ferrari de segunda mano, lo he cortado y lo he descapotado porque he contratado a un bailaor de flamenco, Daniel Caballero, que va a bailar encima del Ferrari», añadió sobre lo que se van a encontrar sus fans en los conciertos de la gira.

En abril, @omarmontesSr comienza “La gira de los maleantes” por todo lo alto. Fechas en el hilo #OmarEH pic.twitter.com/NNYHbowO4K — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 27, 2023

A pesar de que actualmente goza de una situación privilegiada, Omar Montes tiene presente a diario de donde viene. Por ello, durante la entrevista en El Hormiguero, el artista compartió con Pablo Motos una reflexión sobre el dinero.

«Es irónica la vida. Cuando no tenía dinero, a lo mejor iba con un amigo, compraba un café que valía un euro y como mi amigo sabía que sólo tenía un euro, me lo agradecía. Ahora, mis amigos, como saben que tengo dinero, creen que estoy obligado a pagar en todos los sitios», expresó.

«Yo lo pago porque soy así, pero a veces me gustaría que hicieran el gesto de sacar la cartera, aunque luego no les dejaría pagar», manifestó. Tengo la sensación de que mis amigos piensan que no pago de corazón, sino que como tengo mucho dinero lo normal es que pague yo», añadió el artista.

Durante la entrevista, Pablo Motos recordó la actuación de Omar Montes en el Mundial de Qatar, donde realizó un alegato a favor del amor libre y de las mujeres que le causó problemas. «Casi me matan. No se lo tomaron bien. Aunque yo lo dije con el arte y el buen rollo que me caracteriza», expresó.

«Cuando llegué al hotel, el recepcionista me dijo que habían preguntado por mí, que tenía mala pinta y que lo mejor que podía hacer era irme a dar un paseo hasta que él viera que había desaparecido el peligro, porque había gente a la que no le había hecho gracia y querían hablar conmigo», recordó Omar Montes.

«Al final me acabaron pillando, tuve que salir corriendo, me escondí durante más de tres horas en una lavandería y sólo salí de allí cuando me dijeron que tenía que ir al aeropuerto para regresar a España», ha proseguido. «Metí la pata, lo reconozco, pero tenía que reivindicarlo. Viva el amor libre porque cada uno es libre de irse con quién le dé la gana», zanjó el artista.