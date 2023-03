‘El Hormiguero’: Alejandro Sanz confiesa a qué se va a dedicar cuando deje la música

El Hormiguero cerró la semana con la visita de Alejandro Sanz. El artista acudió al programa de Antena 3 para presentar Correcaminos, su nuevo single en colaboración con el artista venezolano Danny Ocean y producido por Alizzz, que ha visto la luz este viernes 24 de marzo.

Pablo Motos comenzó la entrevista felicitando a Alejandro Sanz por su reciente nombramiento como Hijo Predilecto de Cádiz. «Fue un acto muy bonito, muy emocionante y lleno de recuerdos, porque muchos de mis recuerdos están en esa provincia. Estuvo toda mi familia y fue algo muy bello», recordó el invitado.

En cuanto a su nuevo single, que forma parte de un EP de tres canciones bajo el mismo nombre que también ha visto la luz este viernes, Alejandro Sanz explicó que quería transmitir con este proyecto: «Para mí correcaminos significa una actitud ante la vida», comenzó a explicar.

«Cuando uno decide el camino por el que quiere transitar, tiene que ir por ese camino hasta el final sin importar lo que pase, los obstáculos que haya, ni los ‘coyotes’ que aparezcan. Tiene que seguir su camino hasta el final. Es más, ni siquiera tiene que saber que existe el ‘coyote’. Esa es la actitud para todo», expresó.

Alejandro Sanz regresó hace menos de dos semanas de México, donde realizó un total de 15 conciertos entre el 9 de febrero y el 10 de marzo, dentro del marco de su gira Sanz en Vivo. Una gira que continuará en ciudades de toda España en los próximos meses.

Pablo Motos quiso saber como se prepara el artista para una gira. No obstante, antes de dejarle responder, el presentador de El Hormiguero criticó su nuevo color de pelo, debido a que Alejandro Sanz ha vuelto al platino que ya lució en la primera década de los 2000.

«Lo que pasa es que cuando yo me retire de la música, tengo pensado presentar El Hormiguero y me estoy poniendo el pelo naranja poco a poco para llegar ahí», señaló Alejandro Sanz, haciendo gala de su buen sentido del humor.

En cuanto a su nueva gira, el artista relató que: «Siempre me digo qué hago aquí, por qué me he metido en este lío, pero siempre pienso que salir a un escenario después de 30 años de carrera y que haya gente esperando para disfrutar contigo, para escuchar mis canciones y estar dos horas o dos horas y media de concierto es un pequeño milagro, como un sueño del que no me quiero despertar».