¡Cuidado! Si recibes este mensaje de la Seguridad Social debes preocuparte

Estamos en una época en la que ya prácticamente todas las gestiones se pueden realizar con el teléfono móvil, y muchas entidades, organismos y empresas utilizan esta vía para comunicarse con sus usuarios, lo cual resulta muy cómodo para todas las partes implicadas. Te contamos por qué debes preocuparte si recibes este mensaje de la Seguridad Social, ¡mucho cuidado porque puede haber consecuencias!.

Si recibes este mensaje de la Seguridad Social, es un engaño

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) y la Guardia Civil han alertado a través de Twitter sobre una nueva campaña delictiva en la que se suplanta a la Seguridad Social utilizando un SMS. A través de este mensaje se solicita a los usuarios a actualizar la tarjeta sanitaria en el enlace que se proporciona, alertando de que de no hacerlo se podrán perder los derechos que esta tarjeta ofrece. No caigas, es un engaño.

Exactamente, el mensaje dice lo siguiente: “Seguridad Social: Tu tarjeta sanitaria requiere una actualización. Actualízala para mantener tus servicios.” Si has recibido este mensaje, no le hagas ni caso, y ni mucho menos caigas en la trampa de seguir el link y dejar tus datos.

⚠️ #AVISO ‼️ Detectada campaña de #smishing suplantando a la Seguridad Social. Solicitan actualizar la tarjeta sanitaria a traves de un enlace. #NoPiques el formulario pide datos personales para robarlos y utilizarlos de forma fraudulenta.https://t.co/TnyQo3JcdR pic.twitter.com/tpfjA7j7WH — Guardia Civil (@guardiacivil) May 2, 2023

El objetivo de este mensaje es robar los datos de los usuarios, ya que al hacer clic en el enlace se te redirigirá a una página que parece de la Seguridad Social pero que no lo es. Allí se te pedirán datos personales que posteriormente serán utilizados para intentar acceder a tus cuentas o suplantar tu identidad.

Evitar estafas con SMS

Al recibir un SMS de algún organismo o empresa solicitando datos siempre surge la duda de si será real o será una estafa, y es muy importante tener en cuenta determinados factores para no caer en el gravísimo error de entregar tus datos a los ciberdelincuentes. Una de las medidas de seguridad que debes tomar es revisar la dirección web a la que te dirige el enlace, ya que puede ser muy parecida a la original pero es imposible que lo sea ya que no puede haber dos direcciones iguales. Busca la web oficial de la Seguridad Social y revisa si el enlace te envía al mismo dominio. Si no es el mismo, es suplantación.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recomienda acudir siempre a los canales oficiales para resolver dudas antes de seguir cualquier enlace recibido tanto por SMS como por correo electrónico o cualquier otro medio.