Cuántos hermanos tiene María del Monte: dos ya han fallecido

María del Monte es una de las cantantes más populares en nuestro país. Una artista a la que además hemos visto participar en varios programas e incluso presentarlos. En el día de hoy será protagonista de la nueva entrega de ‘Lo de Évole’ en la Sexta, y por los avances ya emitidos sabemos que hablará de distintos aspectos de su vida personal y también, que hable de la tragedia que se cebó con ella y su familia durante la pandemia: la pérdida de dos de sus hermanos, pero ¿cuántos hermanos tiene María del Monte?.

Cuántos hermanos tiene María del Monte

María del Monte nació en abril de 1962 por lo que tiene 60 años y es la cuarta de cinco hermanos y la única mujer. Sus hermanos mayores son Jesús, Antonio, Juan Carlos y Javier. Este último es el más joven de todos.

Nacida en Sevilla, en cada una de las entrevistas que ha concedido a lo largo de su carrera, del Monte ha resaltado lo unida que ha estado siempre su familia. Especialmente debido a su madre, Bibiana Algaba Barragán que era la gran matriarca y que falleció a la edad de 96 años en agosto de 2021.

En ese momento, María del Monte quedó rota de dolor pero no sólo por perder a su madre sino que un año antes, había perdido a dos de sus hermanos en plena pandemia por Covid-19.

Dos de sus hermanos fallecieron por Covid

En concreto, fueron sus hermanos mayores, Antonio (1955-2020) y Juan Carlos (1958-2021), quienes murieron debido a la Covid-19. Primero falleció Antonio en abril de 2020. Tras su fallecimiento, la artista publicó una foto junto a su hermano en redes sociales dedicándole un mensaje en el que decía: “Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio…mi vida. Se que estás bien, que estás con papá a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. Te llevas parte te mi alma. No se donde está pero sé que me duele!!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Del Monte Oficial (@mariadelmonte_oficial)

Luego murió Juan Carlos en mayo de 2021. Se había contagiado de Coronavirus en abril de 2020 y había tenido que ser ingresado en un hospital de Sevilla debido a su estado que era de gravedad. Juan Carlos era propietario de un famoso bar en el centro de la capital hispalense y además era muy querido y popular en toda Sevilla. Era el padre de Antonio Tejado, ex de Rosario Mohedano, quién de hecho se contagió por contacto estrecho con su padre, aunque pasó la enfermedad de manera asintomática.