Comunicado importante de la AEMET sobre la nieve en España: cambia todo

La AEMET lanza un comunicado importante sobre la nieve en España que lo cambia todo. Esta semana hemos vivido con miedo e incertidumbre la llegada del primer gran episodio de frío y nieve del año. Hemos vivido unos días en los que parecía que había llegado un cambio importante, después de una Navidad marcada por el anticiclón, las borrascas han hecho acto de presencia. Por lo que se ha visto algo de agua, pero quizás no tanta como se cabría esperar. La AEMET ha tenido que lanzar un importante comunicado sobre la nieve que lo cambia todo.

La AEMET lanza un importante comunicado sobre la nieve

#FelizJueves. Puedes ver el video con la predicción oficial de #AEMET para hoy (y los próximos días) en https://t.co/mUtBt9lntd pic.twitter.com/te7qogu98e — AEMET (@AEMET_Esp) January 11, 2024

La nieve parecía que llegaría a nuestro país ante una situación que propiciaba la llegaba del mal tiempo. Todavía no hemos visto llegar el invierno como tal y ya nos enfrentamos a algunos fenómenos que quizás no conocíamos o no habíamos tenido en cuenta desde hace meses.

El 2023 se cerró como el año más cálido desde que se tienen registros de este siglo, pero este 2024 parecía que apuntaba maneras con unas cifras que quizás no conocíamos. Pero todo ha cambiado durante las últimas horas, esas nevadas que parecía que nos sumergían en lo peor del invierno, no han sido tales.

Estos días se ha vivido la llegada de la primera de una serie de borrascas que romperán con la estabilidad de estos días, pero no serán las únicas. Nos enfrentamos a un nuevo cambio que seguirá marcando una actuación que puede cambiarlo todo.

La AEMET ha tenido que dar una serie de datos en forma de un comunicado importante. La previsión se ha reducido y apunta hacia un nuevo cambio que vamos a vivir en las próximas horas. A medida que se acerca el fin de semana, veremos aparecer cada vez más el sol.

La situación que estamos viviendo es muy diferente a la que nos imaginábamos. Parece que el invierno se resiste a quedarse y en lugar de estar muy pendiente del cielo, debemos estarlo de una previsión meteorológica que trae importantes novedades.

Los expertos tienen muy clara cuál será la situación a partir de ahora, con unas nevadas a la vista a España que no podemos dejar de ver. Quizás no esta semana, pero sí la que viene, volvemos a ver activadas las alertas por fuertes nevadas en algunos puntos del país.

Esta es la previsión de la AEMET para España

La nieve y las precipitaciones ya son historia, este viernes los principales fenómenos que destacan los expertos son: “Temperaturas mínimas significativamente bajas en montañas del norte, nordeste y centro de la Península. Intervalos de levante fuerte en el Estrecho.” La lluvia y la nieve habrán dado paso a un frío que se hará notar.

Especialmente cuando hemos visto llegar un chorro de aire polar que ha dejado las temperaturas por debajo de lo que sería habitual. El tiempo está cambiando y lo hace de tal forma que nos regala momentos de estabilidad en un invierno marcado por el frío y la nieve.

La previsión de la AEMET no deja ninguna duda: “En Canarias, con la aproximación de un frente atlántico asociado a la borrasca Hipólito por el oeste, aumentará la nubosidad, con precipitaciones en las islas más occidentales. En la Península y Baleares se espera una estabilización provisional, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en Baleares, área del Estrecho y Andalucía oriental empezará con cielos nubosos y posibilidad de chubascos matinales, tendiendo a remitir y abrir claros. Asimismo, irá aumentando la nubosidad media y alta por el oeste debido a la aproximación del citado frente. También habrá nubes bajas matinales en zonas dispersas.”

La borrasca Hipólito que afectará a las Canarias de momento será la única que preocupa. Ante la llegada de algunas lluvias a esta comunidad autónoma, pero no a la península que habrá visto como las nubes de estos días pasados desaparecen por momentos.

El fenómeno que más nos afectará durante estos días es esta bajada de las temperaturas que se unirá a la llegada de heladas importantes: “Las temperaturas máximas aumentarán de forma casi generalizada, notable en montaña del nordeste, pero con descensos en el extremo sudeste. Las mínimas aumentarán en el Estrecho y en el resto tenderán a descender de forma ligera, moderada en amplias zonas, favoreciendo que las heladas sigan ganando extensión, cubriendo gran parte del interior peninsular, a excepción del extremo suroeste y prelitorales. Serán localmente fuertes en montaña de la mitad norte”.

Además de otro elemento peligroso que llega este invierno: “Soplará viento del norte rolando a oeste y amainando en Ampurdán y Baleares. Levante con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán. En Canarias soplará del sur. Predominio de la componente este en el resto de zonas, con intervalos más intensos en el Cantábrico.”