Comunicado de emergencia de la AEMET: llega hoy y se confirman los peores presagios

La AEMET lanza un importante comunicado de emergencia, lo que llega hoy hace que se confirmen los peores presagios posibles. Los expertos en el tiempo no dejan de ver esos mapas que nos están dejando unos registros que costarán de creer. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en que estamos en lo peor de un verano que puede ser histórico. La inestabilidad acabará convirtiéndose en una tendencia que debemos tener en cuenta y que puede acabar siendo la que marque un antes y un después.

Son tiempos de cambios para los que debemos estar preparados. Nos guste o no, afrontamos una situación que puede acabar siendo la que nos inunde de lleno. Ese terrible aumento de las temperaturas que pensábamos que este año pasaría de largo. Han sido unos días de marcada inestabilidad, de DANAS que han ayudado a refrescar el ambiente, pero lo que llega puede acabar siendo algo mucho peor. La alerta por ola de calor afecta a gran parte del territorio y es una de las más peligrosas de los últimos tiempos. El calor extremo se convierte en noticia y hace cambiar más de un plan.

La AEMET realiza este comunicado de emergencia

Este verano hemos tenido una serie de comunicados de emergencia que nos han alejado de lo que sería habitual. Sin duda alguna, ha llegado el momento de empezar a pensar que estamos ya casi en el mes de agosto y, por lo tanto, nos habremos enfrentado a lo peor de una estación del año que tiene como gran protagonista las altas temperaturas.

Durante estas próximas semanas, la tendencia es que el aumento de las temperaturas sea una realidad. Estamos llegando a unas cifras que no son nada buenas y eso quiere decir, que tendremos que estar atentos a una previsión del tiempo que, de momento, no trae nada bueno.

Son tiempos de descanso y de quizás mirar al cielo en busca de una calma que quizás no vemos. La ausencia de nubes en este momento es la que acabará siendo la gran protagonista de unas jornadas en las que el termómetro no dejará de subir. Los expertos están pendientes de una situación que puede acabar siendo especialmente complicada. Si tienes planes para estos días, sin duda alguna, deberás estar muy pendiente de unas cifras que ponen los pelos de punta y obligan a activar todas las alarmas.

Llega hoy este fenómeno que confirma los peores presagios

Los peores presagios sobre lo que va a pasar durante los próximos días en España ya se han cumplido. Nos enfrentamos a una serie de cambios que se han convertido en una realidad. Una situación que hará que las temperaturas se disparen con unas cifras que superan las que serían habituales para esta época del año.

Tal y como nos indica la AEMET en este comunicado especial: «Tras la entrada de una masa de aire más fresca los últimos días, el desplazamiento del anticiclón africano en niveles medios y altos sobre la Península dará lugar a una situación de gran estabilidad

atmosférica. Este factor, unido a la alta insolación de esta época del año, la ausencia de nubosidad y los vientos flojos o en calma, inducirán un aumento de las temperaturas que, a partir de hoy, se situarán en valores elevados en amplias zonas del centro y sur peninsulares, presentando un riesgo importante para las personas expuestas al fenómeno. Se espera que la situación persista y se amplíe a un área mayor el miércoles, que será el día álgido del episodio. A partir del jueves, una masa más fresca comenzará a penetrar por el extremo suroccidental peninsular, lo que introduce un margen de incertidumbre sobre la persistencia de las temperaturas muy altas en algunos puntos de esta zona. Por este motivo se ha determinado una probabilidad de ocurrencia media (40-70 %) en este aviso especial».

Las temperaturas serán especialmente altas este mismo miércoles: «El miércoles las temperaturas continuarán ascendiendo, salvo en el extremo norte, aunque más moderadamente, por lo que se espera que las temperaturas máximas alcancen los 40-42 oC de forma generalizada en el centro y cuadrante suroccidental peninsular, sin descartar puntualmente los 44 oC en el valle del Guadalquivir y del Guadiana. Serán también muy altas en el valle del Ebro e interior de Valencia alcanzándose los 39-40 oC; el sur de Ourense y la meseta Norte, en torno a 37-38 oC; y el interior del sureste peninsular, donde se situarán en 38-39 oC».

Hasta el jueves no empezaremos a ver descender los termométros: «El jueves se espera que comience un descenso de las temperaturas en el tercio suroeste sobre cuya magnitud y extensión existe todavía un grado de incertidumbre, como se ha indicado anteriormente. No obstante, se espera que las temperaturas sigan siendo elevadas en amplias zonas de la Península y, especialmente, en áreas del centro peninsular y de los cursos medio y alto de los grandes ríos del sur peninsular, así como en la meseta sur. En estas zonas se espera que las temperaturas continúen alcanzando los 39-41 oC. En la zona baja de los valles del Guadiana y Guadalquivir es probable que las temperaturas se sitúen en 38-39 oC, sin que sea posible descartar los 40 oC. En la meseta norte, valle del Ebro y extremo sureste las temperaturas también continuarán siendo elevadas, en torno a 37-39 oC. Aunque en Canarias no se cumplen los criterios de ola de calor, las temperaturas serán muy elevadas tanto el miércoles como el jueves, alcanzando los 35 oC en vertientes sur de las islas».