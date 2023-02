El colaborador de El Hormiguero que acaba de ser padre con la presentadora de Informativos Telecinco

Hay muchas estrellas televisivas que esconden grandes secretos. Resulta complicado de entender, pero algunos famosos son perfectos desconocidos. Es el caso de los colaboradores de El Hormiguero. Trabajan de lunes a jueves delante de las cámaras y millones de espectadores conectan con ellos, pero todavía guardan las distancias. Por ese motivo casi nadie sabía que Jorge Marron mantiene una relación sentimental con una presentadora de Telecinco: Arancha Morales.

La pareja ha traído al mundo a su primer hijo en común. Es un niño y se llama Gael. Ambos son muy reservados con su vida privada, pero han compartido la noticia con el público porque les hace mucha ilusión. Han recibido mensajes de cientos de famosos, sobre todo de rostros que son populares en Antena 3. Marron es una persona muy querida en la cadena y gracias a Pablo Moros ha ganado mucha fama en los últimos años.

El colaborador de El Hormiguero se enamoró en 2018

Telecinco tiene fama de ser una cadena poco discreta, por eso sus trabajadores sí sabían que Arancha Morales mantenía una relación con el tertuliano de El Hormiguero. Sin embargo, todos guardaron el secreto porque saben que la presentadora es muy discreta con su vida privada. La única excepción que ha hecho ha sido para desvelar que ya ha sido madre. También ha confesado qué nombre le ha puesto al bebé. Ella también ha recibido las felicitaciones de muchos compañeros.

Marron se enamoró de Arancha en 2018 y llevan juntos desde entonces. La relación está más que consolidada, a pesar de que no suelen posar juntos. No se esconden, pero quiere que el público hable de ellos por su trayectoria y no por su vida privada. Han conseguido su objetivo porque muy pocos espectadores saben que son pareja. Ahora todo el mundo está hablando de ellos por el bebé, pero no es lo normal.

Un niño que dará “mucha guerra”

Pablo Motos fue uno de los primeros en desvelar el secreto de su colaborador. Lo hizo para preparar al público y para que los espectadores fueran conociendo la noticia. El presentador aseguró que, conociendo a Marron, el niño iba a “dar mucha guerra”. Lo dijo en tono jocoso y todo el plató aplaudió el comentario. El aludido le dio la razón y ahora define a su primer hijo como una “pequeña gran revolución”.

Marrón lleva mucho tiempo trabajando delante de las cámaras, de hecho sin su presencia El Hormiguero no sería lo mismo. Sin embargo, todavía mantiene una imagen fría para muchos espectadores. Nunca habla de su vida privada y en las redes sociales no se expone demasiado. Comparte publicaciones de carácter personal, pero todo dentro de unos límites muy marcados.

Arancha Morales ha estado trabajando hasta el final

Arancha es una de las mejores profesionales de Telecinco, prueba de ello es que no se ha dado de baja hasta el final. Ella controla mejor el juego televisivo y se ha permitido el lujo de posar embarazada en varias ocasiones. La cuestión es que casi nadie se había preguntado quién era el padre, por eso ahora hay tanta sorpresa. Es evidente que Gael crecerá lleno de amor, respeto y admiración.