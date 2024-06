La celebración más importante de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

El tiempo ha demostrado que Tamara Falcó tomó una buena decisión al darle una segunda oportunidad a Íñigo Onieva. La aristócrata descubrió que Íñigo le había sido infiel en un festival de música y lo primero que hizo fue anunciar que habían puesto punto y final a la relación que mantenían. Sin embargo, el empresario no descansó hasta demostrar que estaba profundamente arrepentido, así que Tamara no tuvo más remedio que dar un paso atrás y perdonarle. Antes habló con su madre, quien le recomendó que pensara bien su postura antes de llevarla a la práctica. Afortunadamente todo ha salido bien y el año pasado Tamara y Onieva se casaron por todo lo alto en el palacio de El Rincón, propiedad de la familia Falcó.

La influencer y su marido están de celebración. Íñigo Onieva ha cumplido 35 años y ha celebrado una fiesta a la que han acudido rostros tan conocidos como: Alejandra Onieva, Álvaro Castillejo o Carlos Cortina. El empresario ha cambiado sus costumbres para no tener problemas con su actual mujer. Por eso ha dejado atrás su afición por el ocio nocturno y ahora es un hombre nuevo, pero siempre que encuentra una excusa organiza un evento para disfrutar de la compañía de sus seres queridos. Lo cierto es que tiene muchos motivos para ser feliz.

A Íñigo Onieva no solo le va bien en el amor, en el terreno laboral también ha recibido grandes noticias. Cuando rompió con Tamara tuvo que reinventarse, pues dejó de trabajar con el grupo empresarial donde ejercía como relaciones públicas. Ahora ha inaugurado un restaurante junto a otros dos socios muy conocidos. El local está situado en el centro de Madrid y ya ha recibido la visita de Isabel Preysler. La socialité ha dado la cara por su yerno y ha asegurado que ha contratado a un chef estupendo.

Tamara Falcó, orgullosa de su marido

«Felicidades mi amor», escribió Tamara Falcó para felicitar el cumpleaños de Íñigo Onieva. Es habitual que la aristócrata publique fotos suyas con su marido en las redes sociales. Está orgullosa de él e insiste en que su restaurante funciona a las mil maravillas, a pesar de las polémicas que han surgido en las últimas semanas. Algunos medios aseguran que los vecinos de la zona están molestos porque el local de Íñigo tira demasiada basura. Sin embargo, Tamara ha explicado que este defecto no es responsabilidad de su esposo, dice que el asunto le corresponde al Ayuntamiento de Madrid.

La hija de Isabel Preysler está dispuesta a ampliar la familia, tanto es así que lleva un tiempo intentando quedarse en estado. Este sueño se está complicando, aunque Tamara promete que está muy tranquila. En su momento se dijo que había comprado un test de embarazo en una farmacia de Ibiza, pero evidentemente el resultado no fue positivo. La marquesa reconoce que ha recurrido a un tratamiento natural para poder cumplir su sueño, aunque prefiere no hablar de este tema en público para no generar conflictos mediáticos.

El problema es que a Tamara Falcó le gusta compartir fotos junto a Íñigo Onieva y en las últimas horas se ha generado una polémica difícil de silenciar. Vestida con un elegante traje blanco, la aristócrata ha posado con su marido, quien le ha tocado la tripa de una forma sospechosa. Este gesto ha hecho saltar todas las alarmas y cada vez son más los que piensan que el embarazo está cerca. Hay que recordar que Falcó lleva trabajando toda su vida con ‘¡HOLA!’, su revista de cabecera. Esto quiere decir que será este medio el que le haga la primera entrevista cuando se confirme la buena noticia.

Así es la relación de Íñigo con su familia política

Íñigo Onieva entró con buen pie en la familia de Tamara, pero el error que cometió en Estados Unidos le situó en una posición muy compleja y se ganó la enemistad de Isabel Preysler. Sin embargo, la ex de Julio Iglesias nunca ha puesto impedimentos a sus hijos para tomar decisiones en sus respectivas trayectorias sentimentales, por eso no se opuso a la reconciliación de Tamara y Onieva. Fuentes cercanas aseguran que le aconsejó, aunque iba a apoyar a su hija pasara lo que pasase.

Íñigo es consciente de que su conexión con Isabel Preysler pendía de un hilo, por eso aprovechó su boda para pedir disculpas públicamente. Varios testigos aseguran que llamó «Isa» a la famosa Reina de Corazones, diminutivo que sorprendió a todos. Sin embargo, es un detalle que demuestra el tipo de relación que hay entre ellos. La madre de Tamara Falcó ha apoyado a su yerno en numerosas ocasiones, sobre todo ahora que ha abierto un restaurante en Madrid y necesita buena publicidad.

El empresario también cuenta con la aprobación de sus cuñados, de hecho disfruta de una amistad muy estrecha con Ana Boyer y Fernando Verdasco. A pesar de vivir en ciudades distintas, se reúnen siempre que pueden y es habitual verles juntos en eventos y reuniones familiares. Ana acaba de ser mamá, novedad que Tamara ha recibido con los brazos abiertos porque adora a su sobrinos y le encanta pertenecer a una familia tan multitudinaria.