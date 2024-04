Carmen Borrego se enfrenta a la separación de su hijo Jose María y Paola Olmedo

Carmen Borrego ha regresado a España después de haber pasado una breve temporada en Honduras intentando llegar a la final de ‘Supervivientes’. El problema es que su mente le ha jugado una mala pasada y la dirección del reality ha pensado que lo mejor para ella es que regrese a España cuanto antes. Lo malo es que en nuestro país le espera una noticia «devastadora». Esa es la palabra que ella misma ha utilizado cuando ha descubierto lo que ha sucedido. Su hijo José María Almoguera sea separado de la esteticista Paola Olmedo, con quien ha estado casado algo más de un año. Tienen un hijo en común llamado Marc, que es la debilidad de la colaboradora y lo único que le preocupa en estos momentos.

Carmen Borrego ha tenido muchos problemas con Paola Olmedo, tanto es así que estuvo un tiempo lejos de José María. En concreto dejaron de hablarse durante nueve meses porque ‘Sálvame’ descubrió que Paola había traicionado a la familia Campos y el hijo de Carmen no entendió que la tertuliana no frenase el escándalo. No obstante, este revuelo forma parte del pasado y Carmen promete que le deseaba lo mejor al matrimonio, por eso lamenta lo que ha sucedido.

«Si tengo que seguir llorando, lloraré, pero seguiré diciéndole a mi hijo José María que seguiré estando para él. Para mí no hay distinción entre mis hijos, aunque con José haya tenido diferencias. Te pido disculpas, pero estoy diciendo públicamente que no puedo vivir sin ti», ha declarado Carmen para dejar claro que está al lado de su primogénito. Este no quiere saber nada de la crónica social, por eso ha tenido tantos conflictos con Borrego, quien ha sufrido mucho durante la ruptura.

Carmen Borrego afronta una etapa complicada

Carmen Borrego se quedó sin palabras cuando descubrió que José María y Paola Olmedo habían finalizado su matrimonio. Después de estar un tiempo llorando y en silencio, dijo: «No me lo puedo creer, ¿qué ha pasado? José María, ¿qué te ha pasado? No lo sé, yo cuando me vine estaban muy bien. No tenía ninguna idea. Todo estaba correcto». A pesar de que se ha insinuado lo contrario, fuentes cercanas insisten en que Carmen desconocía la crisis que estaba atravesando su hijo.

«Yo pensé que José María era muy feliz con Paola. No sé qué ha ocurrido, necesitaría hablar con él. Para mí es una noticia devastadora», promete la hermana de Terelu Campos. Lo cierto es que cuando la colaboradora visitó a José María en su casa para despedirse de él, antes de concursar en ‘Supervivientes’, Paola Olmedo no estaba. Teniendo en cuenta la tensión que hay entre ambas, Borrego no sospechó nada, pero ahora se ha dado cuenta de que había un problema serio.

La malagueña ya ha terminado su aventura en Honduras. Estaba deseando llegar y ahora únicamente le queda una tarea: afrontar lo que ha sucedido en su familia durante el tiempo que ha estado en Honduras. «Estoy segura y convencida de que mi hijo está sufriendo y yo no estoy ahí para ayudarle. Pronto estaré contigo. No me lo creo esto que acabo de ver, no me lo puedo creer», comentó justo antes de coger el avión.

La complicada situación de Carmen Borrego

Carmen Borrego ya está en España. Ha llegado al aeropuerto de Madrid rodeada de un equipo de ‘Supervivientes’. El objetivo de sus compañeros es que no escuche ningún comentario antes de llegar a plató y reencontrarse con Jorge Javier Vázquez. Debemos tener en cuenta que esta escena será uno de los acontecimientos más esperados del mes. Recordemos que Carmen y Jorge Javier han trabajado durante mucho tiempo en ‘Sálvame’ y será la primera vez que coincidan físicamente desde la cancelación del programa. El catalán tiene una habilidad especial para sacar información, así que todo el mundo sabe que descubrirá lo que ha pasado con Paola Olmedo.

Fue ‘Sálvame’ el espacio que se encargó en destapar la cara más desconocida de Paola. Aunque José María atacó a su madre, lo cierto es que Carmen intentó proteger a su nuera asegurando que lo que estaba contando Telecinco era mentira. El problema era que existían grabaciones de Olmedo criticando duramente a la familia Campos y riéndose del físico de Borrego.

El tiempo ha pasado y Carmen ha sabido perdonar la traición, igual que hicieron Terelu Campos y Alejandra Rubio. Estas dos últimas no quisieron que el problema llegara demasiado lejos y aseguraron que no tenían nada que reprocharle a Paola. Le dieron una segunda oportunidad e intentaron acercarse a ella. De hecho lo consiguieron cuando la esteticista dio a luz a su tercer hijo, el primero en común con José María Almoguera. Ahora el bebé es la única preocupación de Borrego.