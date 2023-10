El cambio más increíble: así era Cristiano Ronaldo y así está ahora

Nadie puede negar que Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores de fútbol más mediáticos de la historia. Su pasión por el deporte inspiró a muchísimos jóvenes, tanto dentro como fuera de su país. También ha conseguido que los equipos en los que ha militado vendan miles de camisetas, por eso es considerado un icono. No obstante, nadie puede negar que ha protagonizado grandes polémicas que han afectado a su imagen pública. En una ocasión aseguró que no tenía en cuenta las críticas, pues según su punto de vista venían de gente que le tenía envidia. Peor fue cuando explicó el motivo: «Me envidian por ser guapo, rico y famoso».

Es incuestionable que Cristiano Ronaldo es rico y famoso, de hecho ha tenido una gran habilidad para gestionar su patrimonio y cada vez firma negocios más importantes. Lo que sí genera debate es hablar de su belleza. En la actualidad tiene un físico muy cuidado, pero no siempre fue así. Es cierto que el novio de Georgina Rodríguez invierte mucho tiempo en su aspecto y los resultados son evidentes, aunque sus enemigos no olvidan que cuando empezó a trabajar como futbolista era otra persona completamente diferente.

38 años y un gran cambio

A sus 38 años, Cristiano Ronaldo nunca ha necesitado excusas para convertirse en noticia. No obstante, los últimos movimientos que ha dado le han situado en una posición privilegiada a nivel mediático. Ha participado activamente en ‘Soy Georgina’, el documental que su novia ha grabado para Netflix. Gracias a este proyecto podemos conocer algunos aspectos de su vida privada, como por ejemplo la cantidad de tiempo que dedica a hacer ejercicio físico. Tanto es así que en ocasiones, cuando decide hacer un viaje en familia, se lleva consigo el gimnasio que tiene en su mansión. Gracias a su pasión por el deporte ha ganado mucha musculatura, pero eso no lo es todo.

Las fotos antiguas juegan en contra de la tranquilidad del jugador. Es muy presumido y siempre quiere estar perfecto, pero su pasado demuestra que su actual aspecto no es fruto de la casualidad. Hay imágenes del empresario con aparato en los dientes y con una sonrisa muy distinta a la que luce en la actualidad. Es decir, la trasformación es completa, no se ha enfocado únicamente en su torso.

Cristiano Ronaldo cuida todos los detalles

Tiene más de 600 millones de seguidores en Instagram, así que todos sus pasos generan una grandísima repercusión. Sus éxitos no solamente se limitan al terreno deportivo, fuera de esto ha fundado varios negocios que no han tardado en dar buenos resultados. Es propietario de una clínica estética que se dedica a la belleza capilar. Georgina Rodríguez ha dado mucha visibilidad a este proyecto en el programa que grabó para Netflix. Detalles como estos demuestran que Cristiano no solamente está pendiente de su sonrisa o de su torso, también de su cabello. Es decir, cuida todos los detalles al máximo.

El comportamiento de Cristiano

El padre de Cristiano, José Dinis Aveiro, también trabajaba como utillero en el CF Andorinha, un club de fútbol modesto, así que él empezó en el deporte cuando tenía siete años. Su fama fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una estrella de talla mundial, por eso llama tanto la atención que en ocasiones tenga comportamientos tan excéntricos. Hace cualquier cosa para cuidar su físico, como someterse a tratamientos de oxigenoterapia hiperbárica cuyo precio, tal y como informa el medio ‘LOOK’, alcanza los 24.000 euros.