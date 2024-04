Bosco Martínez-Bordiú abre un negocio de lo más llamativo: averigua qué son los ‘boscolitos’

El benjamín de los Martínez-Bordiú sorprendió a propios y a extraños cuando consiguió el el cheque de los 200.000 euros de ‘Supervivientes’. Fue el ganador de la edición de 2023, pero únicamente ha regresado a Telecinco para trabajar en un programa más: un concurso benéfico presentado por Jesús Vázquez. El formato, llamado ‘Desnudos por la vida’, ha mostrado el lado más tiempo de Bosco y cada vez son más los que siguen sus pasos con un gran entusiasmo, por eso está en el momento perfecto para abrir un negocio. Esa es la razón por la que ha puesto en marcha ‘Boscolitos’, un local de comida rápida destinado a la creación de «bocadillos pijos».

Bosco Martínez-Bordiú ha demostrado tener una gran visión empresarial. Ha abierto su negocio en una céntrica calle de Madrid, justo enfrente de una de las discotecas más famosas de la capital. Está llevando a cabo una estrategia de marketing perfecta y ha desvelado que se niega a abrir los domingos, pues apuesta por el descanso de sus trabajadores. El joven empresario se ha tomado un descanso para disfrutar de la Feria de Abril junto a su amigo Manuel Cortés, a quien conoció en ‘Supervivientes 2023’.

Bosco ha entablado una bonita amistad con Manuel, de hecho no es la primera vez que el cantante le enseña Sevilla. Ya conoce a Raquel Bollo, por eso la diseñadora ha estado con él en una de las casetas del Recinto Ferial. El foco está puesto en el sobrino de Pocholo, pero siempre ha sido muy discreto y se ha negado a hacer negocio con su vida privada. Podría haber ganado mucho dinero, sobre todo cuando rompió con Adara Molinero. Fueron muchos los que acusaron a la modelo de haberse arrimado a Bosco para ganar repercusión dentro de Telecinco, aunque lo cierto es que estuvo unos meses con él después del fin de ‘Supervivientes’.

La decisión de Bosco Martínez-Bordiú

El ganador de ‘Supervivientes 2024’ pertenece a una familia que tiene mucho peso mediático, por eso cuida sus movimientos e intenta no llamar la atención de la prensa. Sin embargo, el foco está puesto en él a raíz de la última aventura empresarial que ha emprendido. Fuentes cercanas aseguran que nunca ha dependido de los ingresos de su entorno. Siempre ha trabajado para tener su propio dinero y esa es la razón por la que ha dado luz verde a ‘Boscolitos’, una palabra que usaba mucho cuando estaba en Honduras.

Adara Molinero guarda un buen recuerdo de su ex. En ningún momento ha dicho nada negativo sobre su persona, al contrario. Ha dejado claro que el único motivo por el que rompieron fue porque estaban en etapas distintas. Hay que recordar que la influencer tiene un hijo y una serie de compromisos que no puede dar de lado. Después de mucha especulaciones, Adara rompió su silencio y declaró: «Estamos en momentos vitales totalmente diferentes. No pudo ser y no pasa nada. Sabéis que soy super sincera y si no estoy bien me lo notáis. Pero estoy súper feliz, súper tranquila y dedicándole todo el tiempo a mi hijo y a mí misma».

Entre Bosco y Adara hay 10 años de diferencia, algo que en un primer momento no fue un problema para ellos. No obstante, con el paso del tiempo la modelo se dio cuenta de que el empresario necesitaba otras cosas. Tardaron un tiempo en confirmar la ruptura. Ya era un secreto a voces en las redes sociales y se vieron obligados a reconocer que habían puesto punto y final al noviazgo.

Bosco se ofrece a ayudar a Adara Molinero

Una de las claves del éxito que ha tenido Bosco es que todo el que le rodea habla bien de él. Ha demostrado estar muy comprometido con su entorno y también disfruta de una relación excelente con la prensa. Durante la presentación de ‘Desnudos por la vida’ prometió que no tenía ningún problema con Adara y entendía perfectamente que hubiera empezado una nueva relación. Recordemos que Molinero lleva unos meses saliendo con su entrenador personal, algo que Bosco considera normal.

«Ella sabe que yo tengo su número. Nuestra historia fue bonita, desde el principio dije que nunca podría explicarlo, pero lo que mola son las historias con baches», declara el sobrino de Pocholo mientras asegura que sigue siendo amigo de su ex. «Yo con Adara he compartido algo tan especial que es imposible hablar mal. Verla con una sonrisa es lo que a mí me hace sonreír». También ha dejado claro que él no ha tenido la misma suerte: «Estoy soltero».

Bosco Martínez-Bordiú ha decidido invertir el dinero que ha ganado en televisión en un negocio que le ayude a no depender de los medios. Su objetivo es continuar en el mundo del espectáculo, aunque tampoco tiene intención de estar todos los días en la pequeña pantalla. El tiempo ha demostrado que solo acepta aquellos proyectos que le llenan verdaderamente de ilusión, como por ejemplo el programa que ha presentado Jesús Vázquez y que tenía un fin solidario.