Belén Esteban revela el problema de salud que le trae de cabeza desde hace meses

Ha pasado algo que nadie esperaba. Belén Esteban ha dado un paso adelante y ha compartido un tema muy personal que ha estado afectando su bienestar: la caída de su cabello. La controvertida colaboradora ha aprovechado la ocasión para hablar sobre el problema de salud que ha estado lidiando desde hace varios meses, una afección dermatológica que ha comenzado a preocuparla.

La noticia fue revelada mientras Belén se dirigía en coche hacia su cita con la dermatóloga. Mientras viajaba, explicó que su problema de salud estaba relacionado con su cuero cabelludo y que la causa principal parecía ser el estrés. Todo ha sucedido en Ni que fuéramos, un programa que ha intentado revivir el espíritu de Sálvame, pero sin el mismo efecto.

A su llegada a la clínica, la ex novia de Jesulín de Ubrique se mostró expectante. Al entrar a la consulta saludó al recepcionista y rápidamente se dirigió a la sala donde la esperaba su doctora, Carla. En ese momento comenzó a relatar con detalle sus síntomas: «Antes de quitarme las extensiones, me salieron calvas. Esto comenzó hace unos nueve meses, pero desde hace unos cinco o seis meses he notado picores en mi cuero cabelludo». Es un tema que le preocupa bastante. Lo relaciona con el estrés, pero quiere tener un diagnóstico profesional para descartar cualquier otra cosa.

La experta comenzó la exploración del cuero cabelludo de Belén con rapidez, evaluando las áreas donde la caída del cabello era más notoria. Tras unos minutos de análisis, la dermatóloga identificó dos problemas principales: dermatitis seborreica y alopecia fraccionada. Son dos anomalías frecuentes y por suerte existe un tratamiento que permite eliminarlas.

Los problemas de Belén Esteban

La dermatitis seborreica es una afección cutánea que causa escamas blancas o amarillentas en zonas grasosas del cuerpo, como el cuero cabelludo. Este trastorno, según la especialista, se ve agravado por el estrés, lo cual explica el brote que Belén había experimentado en los últimos meses. Además, la doctora explicó que Belén también sufría de alopecia fraccionada, una forma de caída del cabello localizada en pequeñas áreas, comúnmente asociada al uso de extensiones.

«La dermatitis seborreica es la causa principal de la inflamación y los picores, mientras que la alopecia fraccionada es el resultado de la presión que generan las extensiones en el cuero cabelludo», detalló la doctora. Afortunadamente consiguió tranquilizar a Belén, asegurando que ambos problemas son tratables.

El estrés es un factor clave en el desarrollo y empeoramiento de la dermatitis seborreica, según lo explicado por Carla. La afección tiende a brotar cuando la persona está sometida a situaciones tensas, algo que, como Belén confesó, ha estado ocurriendo en su vida recientemente.

Además, la alopecia fraccionada, aunque común en personas que utilizan extensiones de forma constante, también está estrechamente relacionada con el estrés, ya que el estrés puede afectar la salud capilar de muchas maneras, incluida la caída del cabello.

¿Qué debe hacer ahora Belén Esteban?

Tras el diagnóstico, Belén Esteban recibió una serie de instrucciones detalladas sobre cómo tratar su problema de salud. La experta le ha indicado que debía seguir un tratamiento riguroso para controlar la dermatitis y estimular el crecimiento del cabello perdido. Los espectadores se han quedado realmente sorprendidos, pues hacía tiempo que Belén no mostraba un aspecto tan íntimo de su vida. Desde hace un tiempo ha intentado ser más discreta, por eso este cambio de estrategia es extraño.

La tertuliana debe aplicar un champú especial durante una semana, seguido de una loción nocturna que ayudará a reducir la inflamación y mejorar la circulación en las áreas afectadas del cuero cabelludo. La recomendación es continuar con este tratamiento durante al menos dos meses, asegurándose de seguir las indicaciones al pie de la letra.

Durante la emisión de Ni que fuéramos María Patiño, compañera de Belén Esteban, aprovechó para solidarizarse con ella. María reveló que ella misma había padecido problemas similares relacionados con la caída de cabello debido al estrés y las extensiones. «Yo también lo pasé y aunque no se me notaba tanto, sufrí mucho en silencio», comentó al respecto.

La colaboradora se ha mostrado optimista

A pesar de los retos que le presenta este problema de salud, Belén Esteban ha mostrado una actitud optimista tras recibir su diagnóstico y las recomendaciones de la doctora. Se ha quedado más tranquila. El tratamiento no será fácil ni rápido, pero los especialistas le han asegurado que es efectivo.

Belén, según ha contado, lleva un tiempo sometida a mucho estrés. Lo cierto es que, después de Sálvame, ha participado en varios proyectos destacados, como por ejemplo promocionar una marca de ropa junto a Victoria Federica, la sobrina del Rey. La colaboradora cree que todo pasará, aunque es consciente de que necesita tomarse la vida con más calma.