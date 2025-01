Belén Esteban revela un dato clave sobre Anabel Pantoja: «Es muy importante»

Belén Esteban ha dejado claro que el papel que está jugando Mercedes Bernal, madre de Anabel Pantoja, «es muy imortante». La colaboradora ha viajado dos veces a Canarias desde que ingresaron a la pequeña Alma y conoce de cerca la situación porque es íntima amiga de Anabel.»Yo miraba a Merchi y se me saltaban las lágrimas. Ella tenía que tener todo preparado. Ella lleva la ropita limpia y todo», ha desvelado Belén cuando le han preguntado por la influencer sevillana.

«Le mando un beso muy fuerte a Merchi», declara intentando zanjar el tema. Desde el primer momento ha reconocido que Anabel se está enfrentando a una situación dura, pero no ha querido demasiadas declaraciones porque cree que lo mejor para todos es guardar silencio. Ha obrado bien, pero considera que la prima de Kiko Rivera hubiera hecho lo mismo con ella. Lo único que le importa es que todo se arregle y que la tormenta pase cuanto antes.

Anabel Pantoja y Belén Esteban se conocieron mientras trabajaban en Sálvame. En un primer momento no tenían demasiadas cosas en común, pero no tuvo que pasar demasiado tiempo para que se convirtieran en inseparables. Las tertulianas se consideran familia, de hecho Belén estuvo en la boda que Anabel organizó en Canarias cuando se casó con Omar Sánchez.

La ex de Jesulín de Ubrique no se cansa de defender a su ex compañera. Ha dado la cara por ella en numerosas ocasiones, pero no hay que olvidar que hace unos años tuvieron un encontronazo.

La discusión de Belén Esteban y Anabel Pantoja

Belén Esteban y Anabel Pantoja firmaron un contrato con un marca de joyas para sacar al mercado una serie de productos. El problema es que cada una tenía un proyecto diferente, así que se convirtieron en competencia. Después de darse cuenta de la trama que había detrás, la tertuliana de Ni que fuéramos dio marcha atrás y renunció a su trabajo. Sin embargo, Anabel siguió adelante.

Belén no entendió que su amiga diera prioridad al trabajo. Durante un tiempo estuvieron enfrentadas, aunque lograron hacer las paces. Esa es la razón por la que Esteban no lo dudó dos veces y se trasladó a Canarias cuando descubrió lo que le había pasado a la pequeña Alma. No hay que pasar por alto el importante detalle que tuvo.

La de Paracuellos está trabajando en Ni que fuéramos, un programa que se emite en TEN. Los directores del espacio eran conscientes de la información y la iban a compartir, pero Belén les pidió que frenasen porque era un asunto serio.

Belén Esteban defiende a Anabel Pantoja

Belén entiende perfectamente que su amiga Anabel no quiera hablar con la prensa. Valora que haya emitido un comunicado, considera que ha hecho lo correcto porque había muchas cuestiones en el aire, pero todo tiene un límite y es normal que no llegue hasta el final.

«Lo que le pasa a Anabel es que han pasado miedo y entonces ella no se siente preparada. A lo mejor sale y sabes que van a preguntar y se va a emocionar mucho. Que no quiere, y yo ahí estoy con ella, es que le pregunten nada de la niña. Ella no quiere hablar de la niña», ha comentado al respecto. En todo momento ha puesto encima de la mesa la gravedad del problema para que los espectadores puedan empatizar con la influencer.

Esteban se siente agradecida con el cariño que está recibiendo Anabel. Debido a la distancia no puede estar con ella tanto como querría, pero está tranquila porque sabe que le ha dejado en buenas manos. «Increíble. Cuando llegamos allí, no me lo podía creer porque puede una persona, dos o tres porque ella vive en Canarias y tiene sus amigos allí, su nueva familia. Tengo que agradecer tanto a la gente de Canarias lo bien que se han portado con nosotros, de verdad, pero sobre todo orgullosa de la gente que les quiere. Me quedé impactada», ha comentado en Ni que fuéramos.

Tanto los ex compañeros de Anabel, como sus familiares, amigos y fans están pendientes de la última hora. Hasta donde se sabe, la sobrina de Isabel Pantoja no ha salido del hospital desde que ingresaron a la pequeña Alma. Por suerte la situación se va calmando poco a poco y las noticias son favorables.