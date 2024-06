Así es Wild Thang, el perro que ha ganado 5.000 euros por ser el más feo del mundo

Wild Thang, un perro de la raza pekinés, fue coronado como el «perro más feo del mundo» el pasado viernes 21 de junio en California, Estados Unidos, donde se celebró la trigésima cuarta edición de la competencia «World’s Ugliest Dog». Además de la distinción, Wild Thang y su dueña, Ann Lewis, recibieron 5.000 dólares y tendrán una aparición especial en el programa de revista Today de la cadena NBC.

Esta fue la quinta edición en la que participa la mascota. Nació y creció en Los Ángeles, California, pero el destino los llevó a él y su dueña a vivir en el condado de North Bend, Oregón.

La vida de Wild Thang estuvo marcada por la tragedia desde que nació, ya que según está escrito en el sitio web oficial del concurso, contrajo moquillo, enfermedad altamente contagiosa que, de acuerdo con especialistas de la American Veterinary Medical Association (AVMA), es provocada por un virus y afecta los aparatos respiratorio, gastrointestinal y nervioso de los caninos.

Entre el resto de perros que han participado el evento destacan algunos como Freddie Mercury, quien a pesar de que no ha conseguido ni un solo premio en su año de debut, ha llamado mucho la atención por su nombre. También está Ozzy Osbourne, que debido a una serie de defectos se ha quedado a las puertas de meterse en la final del certamen.

🇺🇸 WORLD’S UGLIEST DOG AWARD

The winner of the 2024 contest has been crowned.

The contest judges multiple canines based on their ‘extracurricular activities,’ including their less cute appearances.

This year, Wild Thang, an eight-year-old Pekingese from North Bend, Oregon,… pic.twitter.com/iEesE1fYVC

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 24, 2024